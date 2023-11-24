Продление статуса защиты произойдет автоматически без дополнительной бюрократии.

Правительство Германии продлило статус защиты для украинских беженцев до марта 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Германии.

Разрешения на проживание беженцев из Украины, бежавших от войны и получивших статус защиты в Германии, будут продлены до 4 марта 2025 года автоматически. Украинцам не нужно подавать заявление на продление своего статуса проживания и повторно проходить другие процедуры по подтверждению статуса.

"Все, кто был вынужден бежать от смертоносной войны Путина, останутся в безопасности с нами и будут иметь доступ к образованию и рынку труда. Мы будем и дальше защищать жизнь многих людей из Украины - пока продолжается эта ужасная война. Мы продолжаем тесно поддерживать Украину", - прокомментировала это решение глава МВД Нэнси Фезер.

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Украинские беженцы в Германии

По подсчетам Берлина, сейчас в Германии проживает около 1,1 миллиона украинских беженцев. Из них около 350 тысяч – дети и молодежь в возрасте до 18 лет. Около двух третей взрослых беженцев – женщины.

Сейчас большого потока новых беженцев в Германии не наблюдается, но небольшое их количество постоянно приезжает в страну - прежде всего из Польши. Всего в месяц прибывает около 800 новых беженцев.

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