Украинские ученики в школах не понимают румынского языка, но программу для них не адаптируют.

Украинские беженцы накануне зимы все больше выезжают из Румынии и возвращаются домой. Причинами этому являются финансовые и языковые проблемы, пишет newspascani.com.

В частности, украинские беженцы жалуются на задержки социальных выплат с июня. С мая в Румынии деньги за размещение и питание начисляются не владельцам жилья, а напрямую украинским беженцам. Но при условии, что они ищут работу и регистрируют детей в румынские школы.

В то же время беженцы жалуются на отношение к детям в школах. Украинские ученики не понимают румынского языка, но программу для них не адаптируют и на уроках им никто не помогает.

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Дети, которые знают румынский язык, посещают уроки. Но многие семьи уехали в Украину, потому что в их школах вернулись к очному обучению.

По информации общественных организаций, в Румынии остаются те семьи, которые уже адаптировались в стране. Но многие люди уехали из-за того, что не справились с финансовыми проблемами.

"Многие выехали из-за дороговизны счетов, а из-за приближением холодов эти расходы только растут. В Украине у них еще есть родственники, у которых можно жить, А здесь надо платить за коммунальные услуги, аренду и еду, как любому румынскому арендатору", - пояснил представитель местной ячейки Каритас Раду Гузум.

Украинские беженцы за границей

Ранее сообщалось, что украинские беженцы вынуждены возвращаться домой из Канады из-за сверхвысоких цен на аренду жилья.

А в Германии согласовали новый порядок распределения расходов на расселение и содержание беженцев. Для самих беженцев предусмотрено сокращение размера помощи

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