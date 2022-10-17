На первой сессии новоизбранного парламента Болгарии 19 октября, проевропейская коалиция "Демократическая Болгария" предложит оказать военную помощь Украине.
Об этом в интервью "Главкому" рассказал бывший министр обороны Болгарии Велизар Шаламанов, который выразил уверенность, что другие партии нового парламента Болгарии поддержат это предложение.
"Могу с уверенностью сказать, что "Демократическая Болгария" внесет такое предложение, которое, что бы ни говорили местные пророссийские силы, полностью отвечает интересам нашей страны. К этому мы имеем от партии "Продолжаем изменения" публичное заверение, что она поддержит такое решение. Также есть большая вероятность того, что оно будет поддержано и со стороны герб – самой многочисленной депутатской группы в парламенте. А это говорит о том, что голосование за предложение "Демократической Болгарии", вероятнее всего, будет успешным", – прогнозирует он.
В то же время он считает, что временное правительство всеми силами будет саботировать предоставление оружия Украине.
"Дело в том, что решение парламента не будет настолько конкретным, что в нем будет говориться, например: "Передайте Украине 100 танков, 200 гаубиц и 500 тонн боеприпасов". Учитывая это, временное правительство может просто задерживать выполнение решения, может говорить, что нет пригодной техники для передачи, что это вооружение крайне необходимо для болгарской национальной безопасности и тому подобное. Хотя на самом деле вооружение, которое может быть передано Украине, есть в изобилии. Кстати, после обещания ремонтировать украинскую технику в Болгарии уже прошло достаточно времени, но до сих пор для этого здесь так и не было создано никаких условий", – пояснил Шаламанов.
По словам экс-министра, президент Болгарии Румен Радев, который симпатизирует России, имеет определенные возможности, чтобы препятствовать выполнению решения парламента о помощи Украине.
"У него, по большому счету, для этого есть две возможности. Первая - работать через фактически подконтрольное ему временное правительство. Но, когда есть парламент, временное правительство становится подконтрольным парламенту и уже не может быть управляемым президентом. Вторая – президентское вето. Однако, если он его наложит, предложение о военной помощи Украине вернется обратно в парламент, где в течение 24 часов будет вновь поддержано. После этого президент уже не сможет использовать свое вето", – добавил он.
Шаламанов также предположил, почему президент Болгарии так противится оказанию военной помощи Украине и ее ускоренной интеграции в НАТО.
"Я считаю, что он, во-первых, убежден в том, что в Болгарии большинство людей не желают, чтобы Болгария оказывала военную помощь Украине. И эти люди - это его основной электорат. Хотя, должен сказать, что такие его убеждения, на самом деле – обманчивы. Во-вторых, нельзя исключать наличие определенных зависимостей, которые определяют его позицию. И наконец – его личные мировоззренческие ошибки и непонимание реальной ситуации вокруг российско-украинской войны", – рассказал политик.
Позиция Болгарии относительно войны в Украине
Как сообщал УНИАН, в конце апреля президент Болгарии Румен Радев выступил категорически против поставок оружия Украине и заявил, что у него нет необходимости посещать Киев.
После этого в столицу приехал премьер-министр Болгарии Кирилл Петков. В ходе совместного брифинга президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская военная техника будет ремонтироваться в Болгарии.
В июне посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко направил в МИД официальную ноту с просьбой предоставить нашей стране технику советских времен.
Петков ответил, что парламент отказался поставлять Украине вооружение, однако страна будет поддерживать нас в других сферах.
В начале августа исполняющий обязанности министра экономики Болгарии Александер Михайлов сказал, что Болгария отправила в Украину 4200 тонн оружия.
В конце сентября исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Димитар Стоянов перед заседанием Совета Безопасности заявил, что Болгария не будет поставлять Украине тяжелое вооружение несмотря на просьбы Киева.