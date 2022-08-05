Исполняющий обязанности министра экономики Болгарии Александер Михайлов сказал, что его страна оказывает военную поддержку Украине. Речь идет о 4200 тоннах оружия.
Его цитирует Nova.bg.
"За первые четыре месяца с начала войны – до 30 июня были подписаны разрешения на экспорт болгарского оружия в один миллиард 16 миллионов евро. За этот четырехмесячный период 4200 тонн болгарского оружия было доставлено в польский аэропорт возле границы с Украиной", - заявил болгарский чиновник.
Он добавил, что имеет документы в доказательство своих слов, но не показал их.
Весной парламент Болгарии утвердил решение о ремонте украинской военной техники на оборонных предприятиях. В июне премьер-министр Болгарии отказался поставлять Украине вооружение для защиты от Российской Федерации.