Такое решение было принято после встречи президента Украины с болгарским премьер-министром.

Украинская военная техника будет ремонтироваться на производственных мощностях Болгарии. Это позволит обеспечить скорость и качество починки.

Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с болгарским премьер-министром Кирилом Петковым, который вместе с делегацией прибыл в Киев.

"Сегодня в разговоре с премьер-министром Болгарии инициировано налаживание взаимодействия для ремонта украинской военной техники на производственных мощностях Болгарии. Убежден, такое сотрудничество будет выгодно и для болгарских компаний, и для болгарской экономики, а для нас важно качество и сроки", — заявил Зеленский.

На брифинге президент Украины также выразил уверенность, что война сделает Россию объектом пренебрежения и осуждения среди всех порядочных людей в мире. А Болгарию Зеленский назвал дружественной страной в плане поддержки нашего государства.

Напомним, ранее президент Болгарии Румен Радев высказал "категорическое нет" поставкам оружия Украине. По его словам, это приведет к прямому вовлечению в "конфликт". Слова "война" Радев показательно избегал.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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