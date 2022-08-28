Европейская комиссия поддерживает Болгарию в переговорах с новыми поставщиками природного газа.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Болгария заявила о том, что не намерена вести переговоры о новых контрактах с российским "Газпромом".

Такое заявление сделал вице-премьер по экономической политике Христо Алексиев, сообщает пресс-служба болгарского правительства.

Европейская комиссия поддерживает Болгарию в переговорах с новыми поставщиками природного газа.

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"Это также относится к терминалам сжиженного природного газа, проходящим через Грецию и Турцию", – сообщили в болгарском правительстве и добавили, что эти страны выразили готовность поддержать Болгарию.

Вице-премьер Алексиев подчеркнул, что правительство Болгарии не намерено вести переговоры о новых краткосрочных, среднесрочных или долгосрочных контрактах с "Газпромом", а только хочет получить от него объемы газа в рамках уже действующего контракта.

Ситуация с газом в Болгарии:

В конце апреля "Газпром" в одностороннем порядке и в нарушение контракта прекратил поставки газа в Болгарию. Это произошло из-за отказа страны оплачивать поставки природного газа по новой схеме - в рублях, что не соответствует заключенным ранее контрактам.

В мае 2022 года Болгария договорилась о поставках газа из США.

В июне Болгария выслала 70 российских дипломатов и чиновников по подозрению в шпионаже.

11 августа в Болгарии начались протесты против газовых договоров с "Газпромом".

23 августа министр энергетики Болгарии Росен Христов заявил о том, что Болгария будет вести переговоры о возобновлении поставок от "Газпрома".

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