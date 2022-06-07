Против такого решения еще в начале мая проголосовал болгарский парламент.

Болгария не собирается поставлять Украине вооружение для защиты от Российской Федерации. Против этого решения выступил парламент, и страна будет его придерживаться. В остальных сферах Болгария планирует продолжать поддерживать Украину.

Как передает портал The Sofia Globe, такое заявление сделал болгарский премьер-министр Кирил Петков в разговоре с журналистами.

В воскресенье, 6 июня, посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко направил в МИД официальную ноту с просьбой предоставить нашей стране оружие, в частности, технику советских времен. Именно поэтому журналисты задали премьер-министру вопрос насчет потенциальных поставок.

Петков в ответе сослался на решение болгарского парламента не поставлять оружие Украине. Его приняли в начале мая, и с тех пор ничего не изменилось.

"Я не думаю, что нужно открывать эту тему каждые две недели", — подытожил Петков разговор об отправке вооружения.

Однако в остальном Болгария планирует поддерживать Украину, как делала это ранее.

"Я думаю о том, что мы сделали до этого момента для Украины, на уровне поддержки беженцев, на уровне средств, которые мы вложили до этих пор в гуманитарную помощь, что мы отремонтируем их технику, которую нельзя отремонтировать в другом месте — мы сделаем это в Болгарии. Мы поддерживаем все меры, когда речь идет о санкциях против России. Я думаю, что болгарское государство сделало достаточно в этом направлении, и мы будем продолжать поддерживать их [украинцев]", — заявил Петков.

Напомним, в конце апреля премьер-министр Болгарии посетил Киев. Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время встречи с Петковым удалось договориться о ремонте поврежденной техники украинских защитников. А до поездки премьера в Киев против поставок Украине вооружения высказался президент Болгарии Румен Радев.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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