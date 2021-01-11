С 2005 по 2008 год Бернс был послом США в России.

Избранный президент США Джо Байден выдвинул бывшего посла страны в России Уильяма Бернса на должность главы ЦРУ.

Об этом говорится в заявлении политика.

«Уильям Бернс - образцовый дипломат с многолетним опытом работы на мировой арене, обеспечивающий безопасность наших людей и нашей страны», - заявил Байден.

Бернс работал на дипломатической службе с 1982 года. С 2005 по 2008 год Бернс был послом США в России. С 2008 по 2011 год он был заместителем госсекретаря, а с 2011 по 2015-й - первым заместителем.

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Автор: Денис Прядко