Бернс работал на дипломатической службе с 1982 года / фото REUTERS
Избранный президент США Джо Байден выдвинул бывшего посла страны в России Уильяма Бернса на должность главы ЦРУ.
Об этом говорится в заявлении политика.
«Уильям Бернс - образцовый дипломат с многолетним опытом работы на мировой арене, обеспечивающий безопасность наших людей и нашей страны», - заявил Байден.
Бернс работал на дипломатической службе с 1982 года. С 2005 по 2008 год Бернс был послом США в России. С 2008 по 2011 год он был заместителем госсекретаря, а с 2011 по 2015-й - первым заместителем.
Читайте такжеПоражение Трампа или чем закончилась "большая американская резня"
Вас также могут заинтересовать новости:
- Команда Байдена официально выдвинула Блинкена на пост госсекретаря США
- Байден назвал Блинкена самым подготовленным к управлению Госдепартаментом США
- Байден предложил кандидатуру на пост главы Минюста
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram