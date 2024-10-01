Сегодня на церемонии в штаб-квартире НАТО в Брюсселе Рютте сменит на посту Йенса Столтенберга.

Во вторник, 1 октября, бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте займет должность председателя НАТО. Ему поручили поддерживать возглавить военный альянс в критический момент войны в Украине и на фоне приближения ключевых президентских выборов в США, пишет Reuters.

На церемонии в штаб-квартире НАТО в Брюсселе Рютте сменит на посту Йенса Столтенберга, который руководил организацией в течение бурного десятилетия. Официальные лица и дипломаты НАТО ожидают, что Рютте сохранит приоритеты Столтенберга в альянсе - сплочение поддержки Украины, подталкивание стран НАТО к увеличению расходов на оборону и привлечение США к европейской безопасности.

Но неопределенность нависает как над конфликтом в Украине, который превратился в ужасную войну на истощение, так и над будущей поддержкой США НАТО и Киева, когда скептик по НАТО Дональд Трамп ведет тесную избирательную борьбу с вице-президентом Камалой Харрис.

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Рютте, который ушел в отставку с поста премьер-министра Нидерландов в этом году после рекордных 14 лет на посту, был решительным сторонником Украины. Он также призвал европейцев "перестать ныть" о бывшем президенте США Трампе и продолжить укрепление обороны континента.

Война в Украине поставила НАТО, основанную в 1949 году для сдерживания и защиты от любого нападения на Западную Европу со стороны Советского Союза, снова в центре международных дел.

Война побудила НАТО направить тысячи дополнительных войск на свой восточный фланг и радикально пересмотреть свои оборонительные планы, чтобы отнестись к возможности нападения со стороны Москвы более серьезно, чем когда-либо после окончания холодной войны.

Хотя западные лидеры подчеркивают, что НАТО является оборонительным альянсом, Москва долгое время изображала его как угрозу безопасности России. Дипломаты и аналитики говорят, что одной из ключевых задач Рютте будет убедить членов НАТО выделить дополнительные войска, оружие и расходы для полной реализации новых оборонных планов.

Соединенные Штаты являются доминирующей силой НАТО, но альянс принимает решения консенсусом, поэтому значительная часть работы генерального секретаря заключается в достижении компромиссов между союзниками.

Дипломаты говорят, что многолетний опыт Рютте в управлении коалиционными правительствами делает его хорошо подходящим для новой роли.

Рютте на топ-должности в НАТО - что известно

Как сообщал УНИАН, новому генсеку НАТО Марку Рютте понадобятся все навыки создания коалиций, которые он отточил, будучи премьер-министром Нидерландов, чтобы удержать альянс целым на фоне войны в Украине, опасений относительно действий Кремля и политической неопределенности в США.

У Рютте на посту будет много проблем, первая из которых, возможное возвращение на пост президента США скептика альянса Дональда Трампа, а также призывы восточноевропейских членов о дополнительном усилении защиты и просьбы Украины об увеличении военной помощи.

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