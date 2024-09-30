На новой работе Рютте понадобятся навыки, которые он развил в качестве менеджера, 14 лет возглавлявшего четыре нидерландских правительства.

Новому генсеку НАТО Марку Рютте понадобятся все навыки создания коалиций, которые он отточил, будучи премьер-министром Нидерландов, чтобы удержать альянс в целости на фоне войны в Украине, опасений по поводу действий Кремля и политической неопределенности в США.

Многое зависит от того, сможет ли Рютте добиться консенсуса в альянсе, а это зависит не только от военной мощи, но и от политического единства, пишет Reuters.

У Рютте на посту будет много проблем, первая из которых, возможное возвращение на пост президента США скептика альянса Дональда Трампа, а также призывы восточноевропейских членов о дополнительном усилении защиты и просьбы Украины об увеличении военной помощи.

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Чиновники и дипломаты НАТО ожидают, что Рютте сохранит приоритеты Столтенберга - поддержка Киева, подталкивание стран НАТО к увеличению расходов на оборону и сохранение участия США в европейской безопасности.

Рютте был премьер-министром Нидерландов рекордные 14 лет и он опытный политик на мировой арене. Но, хотя он и приветлив лично, иногда резко критиковал другие правительства, призывая Венгрию уважать правила Евросоюза или выйти из него, и ставя под сомнение верховенство закона в Румынии и Болгарии.

На новой работе Рютте понадобятся навыки, которые он развил в качестве менеджера, возглавлявшего четыре нидерландских правительства.

"Тот факт, что он так опытен в поиске путей продвижения вперед, компромиссов, убеждения людей, налаживания связей с людьми будет очень полезно", - сказала Кайса Оллонгрен, бывший министр обороны Нидерландов, работавшая при Рютте.

Оллонгрен и другие описывают стиль руководства Рютте как чрезвычайно целеустремленный и практичный, что может стать шоком для такой иерархической организации, как НАТО.

"Он никогда не подумает: ну ладно, я могу оставить это на завтра", - добавила Оллонгрен.

На новой работе Рютте будет находиться под давлением со стороны членов НАТО в Восточной Европе, чтобы доказать, что он понимает их желание большей защиты от РФ и может им помочь.

"Одним из испытаний для него станет: каковы амбиции НАТО в отношении восточного фланга и особенно укрепления восточного фланга?" - сказал Петер Батор, который до начала этого года был послом Словакии в НАТО.

НАТО после нападения РФ на Украину

После полномасштабного вторжения России на Украину НАТО удвоило до 10 тыс. количество военный в восточных странах-членах. Но восточные страны хотят больше войск и оружия - особенно систем ПВО, что означает убеждение западных членов переместить больше своих собственных активов на восток.

По оценкам НАТО, 23 из 32 его членов выполнят цель по расходам на оборону. Многие должностные лица НАТО утверждают, что расходы необходимо будет увеличить еще больше - возможно, до 2,5% ВВП.

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