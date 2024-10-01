Новый генсек НАТО назвал Украину своим главным приоритетом

Кроме того, Рютте подчеркнул, что будет работать над укреплением коллективной обороны Альянса.

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина будет главным вопросом в списке его приоритетов на посту. Как сообщает "Европравда", об этом новый глава альянса сказал перед церемонией принятия полномочий в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

В частности, Рютте сказал журналистам, что сохранит приоритеты своего предшественника Йенса Столтенберга:

"Украина. Мы должны сделать так, чтобы Украина выстояла как суверенная, независимая, демократическая нация".

Новый генсек подчеркнул, что Украина "на вершине списка" его приоритетов. Также среди главных - сдерживание и оборона Альянса. Рютте отметил, что НАТО должно тратить больше на оборону и укреплять коллективную оборону.

"Одна вещь точно не изменится. Это ключевая миссия НАТО: что мы защищаем наших людей, наши государства и, конечно, наши ценности", - сказал Рютте.

Рютте на топ-должности в НАТО - что известно

Как сообщал УНИАН, новому генсеку НАТО Марку Рютте понадобятся все навыки создания коалиций, которые он отточил, будучи премьер-министром Нидерландов, чтобы удержать альянс целым на фоне войны в Украине, опасений относительно действий Кремля и политической неопределенности в США.

Во вторник, 1 октября, бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте займет должность председателя НАТО официально. Ему поручили поддерживать возглавить военный альянс в критический момент войны в Украине и на фоне приближения ключевых президентских выборов в США, пишет Reuters.

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