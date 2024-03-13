Издание отмечает, что Путин не готов к серьезным переговорам вокруг войны в Украине.

Россия технически готова к ядерной войне и если США отправят войска на украинскую территорию, то в Кремле сочтут это значительной эскалацией, пишет Reuters со ссылкой на интервью Путина.

"Путин, выступая за несколько дней до выборов 15-17 марта, которые, безусловно, дадут ему еще шесть лет у власти, сказал, что он не видит необходимости в использовании ядерного оружия в Украине", - пишет Reuters.

Впрочем, издание отмечает и другое заявление Путина о том, что с военно-технической точки зрения РФ готова к применению ядерного оружия. И если США разместят свои войска на территории России (вероятно, речь идет об оккупированных территориях - УНИАН) или Украины, Москва примет этот шаг как вмешательство в войну.

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По мнению журналистов, Путин посылает подобные ядерные угрозы в первую очередь для того, чтобы напугать союзников Украины и отговорить их отправлять сюда войска.

"Вашингтон заявляет, что не заметил серьезных изменений в ядерной позиции России, но публичные ядерные предостережения Путина, которые нарушают чрезвычайную осторожность советского руководства в отношении таких замечаний, посеяли беспокойство в Вашингтоне", - отмечает Reuters.

Журналисты также отмечают, что подобные заявления звучат на фоне тезисов о том, что РФ якобы готова к переговорам. Но серьезных намерений на этот счет Москва не имеет.

Путин дает интервью накануне выборов в РФ: что надо знать

Так называемые выборы президента в России продлятся в течение трех дней - с 15-17 марта. В них, в частности, примут участие и шесть оккупированных регионов Украины - АР Крым, город Севастополь, а также Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области.

Ранее УНИАН сообщал, что российский диктатор сделал циничное заявление относительно того, чувствует ли себя "вершителем судеб".

Кроме того, стало известно, что в России уже начали подготовку к концерту по случаю предстоящей "победы" Владимира Путина на так называемых выборах президента, который состоится 18 марта.

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