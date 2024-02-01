Граждане Германии начали терять чувство безопасности.
Об этом сообщила глава Института изучения общественного мнения Рената Кехер, передает "Немецкая волна". "Чувство безопасности у населения Германии сегодня явно разрушается", - констатировала она, представляя результаты опроса среди населения страны.
Исследование на эту тему проводится в Германии более 10 лет, но на этот раз, по мнению авторов, его результаты оказались особенно интересными.
Если в 2019 году доля участников опроса, которые чувствовали себя в Германии в безопасности, составляла 73%, а в 2021 году, "когда все сидели по домам из-за пандемии", - даже 82%, то сегодня такое мнение высказал лишь 61% респондентов, отметила Кехер.
Она пояснила, что это связано не только со значительным ростом уровня преступности за последние 2 года, но и с конфликтами между различными идеологическими группами.
В списке потенциальных угроз для внутренней безопасности Германии первую строчку занимают исламистские группировки. Они вызывают тревогу у 86% респондентов. Далее следуют преступные арабские семейные кланы (81%) и правые экстремисты (76%).
Отдельно Кехер остановилась на наплыве беженцев. "Это самая важная тема для населения... поскольку у него нет уверенности, что эта проблема будет решена и ситуация будет под контролем", - пояснила она.
Согласно результатам исследования, две трети населения Германии (65% в целом по стране, 62% на западе и 79% - на востоке) не одобряют действующую политику правительства в отношении беженцев.
Сейчас около половины населения Германии опасается, что из-за беженцев уровень преступности возрастет. В свежем опросе около трети заявили также, что стали чувствовать себя менее безопасно в своем месте жительства. В то же время у жителей восточных федеральных земель и у людей с более низкими доходами рост таких опасений был особенно заметным.
Но в перечне проблем, смущающих немцев в сфере безопасности, беженцы занимают лишь четвертое место, после роста цен (76%), войны в Украине (73%) и того, что ситуация в Европе становится менее предсказуемой (64%).
При этом война РФ против Украины занимает первую строчку в списке мировых конфликтов, вызывающих у немцев опасения. На нее указали 85% респондентов.
РФ возглавляет и список стран, которые по мнению немцев, угрожают миру. Такое мнение высказали 75% респондентов.
Что касается конкретно войны в Украине, то здесь кченые обнаружили изменения ожиданий немцев относительно ее результата. Лишь 10% респондентов считают, что Украина сможет одержать победу. При этом, около трети немцев высказали мнение, что поддержку Киева надо сократить. На востоке страны это мнение высказали 46% населения, на западе - 28%.
Украинские беженцы в Германии
Парламент Германии принял закон об упрощении процедуры приобретения гражданства иностранцами, законно проживающих в стране. Согласно новому закону, часть украинских беженцев смогут претендовать на немецкий паспорт уже со следующего года.