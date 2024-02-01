При этом, около трети немцев высказали мнение, что поддержку Киева надо сократить.

Граждане Германии начали терять чувство безопасности.

Об этом сообщила глава Института изучения общественного мнения Рената Кехер, передает "Немецкая волна". "Чувство безопасности у населения Германии сегодня явно разрушается", - констатировала она, представляя результаты опроса среди населения страны.

Исследование на эту тему проводится в Германии более 10 лет, но на этот раз, по мнению авторов, его результаты оказались особенно интересными.

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Если в 2019 году доля участников опроса, которые чувствовали себя в Германии в безопасности, составляла 73%, а в 2021 году, "когда все сидели по домам из-за пандемии", - даже 82%, то сегодня такое мнение высказал лишь 61% респондентов, отметила Кехер.

Она пояснила, что это связано не только со значительным ростом уровня преступности за последние 2 года, но и с конфликтами между различными идеологическими группами.

В списке потенциальных угроз для внутренней безопасности Германии первую строчку занимают исламистские группировки. Они вызывают тревогу у 86% респондентов. Далее следуют преступные арабские семейные кланы (81%) и правые экстремисты (76%).

Отдельно Кехер остановилась на наплыве беженцев. "Это самая важная тема для населения... поскольку у него нет уверенности, что эта проблема будет решена и ситуация будет под контролем", - пояснила она.

Согласно результатам исследования, две трети населения Германии (65% в целом по стране, 62% на западе и 79% - на востоке) не одобряют действующую политику правительства в отношении беженцев.

Сейчас около половины населения Германии опасается, что из-за беженцев уровень преступности возрастет. В свежем опросе около трети заявили также, что стали чувствовать себя менее безопасно в своем месте жительства. В то же время у жителей восточных федеральных земель и у людей с более низкими доходами рост таких опасений был особенно заметным.

Но в перечне проблем, смущающих немцев в сфере безопасности, беженцы занимают лишь четвертое место, после роста цен (76%), войны в Украине (73%) и того, что ситуация в Европе становится менее предсказуемой (64%).

При этом война РФ против Украины занимает первую строчку в списке мировых конфликтов, вызывающих у немцев опасения. На нее указали 85% респондентов.

РФ возглавляет и список стран, которые по мнению немцев, угрожают миру. Такое мнение высказали 75% респондентов.

Что касается конкретно войны в Украине, то здесь кченые обнаружили изменения ожиданий немцев относительно ее результата. Лишь 10% респондентов считают, что Украина сможет одержать победу. При этом, около трети немцев высказали мнение, что поддержку Киева надо сократить. На востоке страны это мнение высказали 46% населения, на западе - 28%.

Украинские беженцы в Германии

Парламент Германии принял закон об упрощении процедуры приобретения гражданства иностранцами, законно проживающих в стране. Согласно новому закону, часть украинских беженцев смогут претендовать на немецкий паспорт уже со следующего года.

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