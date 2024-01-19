Украинские беженцы при определенных условиях смогут получить паспорт ФРГ уже в 2025 году.

Немецкий парламент принял закон об упрощении процедуры приобретения гражданства ФРГ. Таким образом Берлин стремится привлечь больше легальных иммигрантов, чтобы решить проблему нехватки квалифицированных работников, пишет Financial Times.

Согласно закону, принятому 382 голосами против 234, иностранцы смогут подать заявку на получение гражданства после пяти лет легального проживания в Германии. До сих пор для этого нужно было прожить в стране восемь лет. А те, кто приложил особые усилия для интеграции, например, выучил немецкий язык или занимался волонтерством, смогут подать заявку на гражданство уже через три года.

Также этот закон отменяет запрет на двойное гражданство для представителей тех стран, которые не входят в состав ЕС.

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"Мы должны сделать предложение квалифицированным людям со всего мира, как это делают США и Канада. Мы должны выразить свою признательность людям, которые приезжают в эту страну и вносят свой вклад в сохранение нашего общества", — сказала министр внутренних дел Нэнси Фейзер.

Как отмечает FT, принятие этого закона отличает Германию на фоне других стран Европы, которые наоборот усиливают критерии натурализации для иностранцев. Например, французский парламент в прошлом месяце принял закон, по которому рожденные во Франции дети родителей-иммигрантов больше не получат гражданство автоматически, а должны будут просить о нем в возрасте 16-18 лет.

Правда, одновременно с упрощением процедуры приобретения гражданства Германия также упростила правила депортации иностранцев, находящихся в стране незаконно.

Самые гостеприимные страны мира

Как писал УНИАН, Швеция является первой в списке стран-членов Европейского Союза, где гражданство получить проще всего. Далее в перечне стран, которые легче всего предоставляют гражданство людям из стран, не входящих в ЕС, расположились Нидерланды, Португалия и Исландия.

Также мы рассказывали, что Новая Зеландия позволила украинским беженцам остаться навсегда. Временную "украинскую" спецвизу теперь можно переоформить в разрешение на постоянное проживание.

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