Премьер Норвегии призвал 'очень серьезно' отнестись к предупреждениям Польши об угрозах РФ

По его словам, существуют реальные угрозы, связанные с гибридной деятельностью.

Польские предупреждения о том, что РФ, скорее всего, планирует напасть на европейские страны, следует воспринимать "очень серьезно". Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, цитирует TVP World.

Известно, что на прошлой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что Россия может нанести "гибридные удары с помощью дронов и ракет" по Польше и другим странам НАТО, поддерживающим Украину, в ближайшие недели и месяцы, при этом выдавая их за случайные.

Стере подчеркнул, что норвежские разведывательные службы подтвердили достоверность этой оценки.

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"Существуют реальные угрозы, связанные с гибридной деятельностью, вплоть до потенциального саботажа, которые могут исходить из России. Я считаю, что предупреждение премьер-министра Туска следует воспринимать серьезно", - отметил он во время пресс-конференции в Оттаве вместе с премьер-министром Канады Марком Карни.

В то же время глава чешской службы внутренней разведки (BIS) Михал Коуделка заявил, что Москва, помимо усиления активности БПЛА, может осуществить небольшое вторжение на территорию стран НАТО, граничащих с РФ.

"Это возможно. Это может включать ограниченное вторжение, провокации под чужим флагом, масштабную кампанию влияния", - предупредил он в интервью The Guardian.

Также глава Службы государственной безопасности Латвии Нормундс Межвиец заявил, что, хотя Москва, скорее всего, готовится к эскалации напряженности в Европе, остается неясным, будут ли ее действия выходить за рамки психологической операции.

"До сих пор остается открытым вопрос, есть ли у них прямые и конкретные планы или это лишь часть их общих попыток посеять страх и неопределенность в западном обществе", - сказал он в интервью The Guardian.

Угроза со стороны РФ - последние новости

Ранее европейская разведка предупредила, что Россия готовится атаковать НАТО уже через несколько месяцев. В то же время чиновники из стран Балтии подчеркнули, что ресурсы Москвы, задействованные в конфликте в Украине, исчерпаны, и предупреждают, что нагнетание страха перед возможным нападением может сыграть на руку Кремлю.

В свою очередь, председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне пригрозил России огромными потерями в случае нападения. По его словам, оборонное планирование предусматривает четкую координацию сил и мгновенное развертывание военных контингентов в случае обострения ситуации.

"У нас есть 4 тысячи страниц планов по восточному флангу. Они охватывают все - от минимального кризиса или вмешательства на нашей территории до применения статьи 5 Североатлантического договора", - заявил Драгоне.

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