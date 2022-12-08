Прокуратура Нидерландов считает, что ни один правонарушитель не должен избежать наказания.

Прокуратура Нидерландов не будет требовать от РФ экстрадиции экс-офицера ФСБ, бывшего "министра обороны днр" Игоря Гиркина (Стрелкова), главы "гру днр" Сергея Дубинского и гражданина Украины Леонида Харченко, которых суд признал виновными в крушении самолета рейса MH17 и убийстве 298 человек.

"Россия не выдает своих граждан, поэтому требовать экстрадиции осужденных не будут. Однако будут приложены все усилия, чтобы Гиркин, Дубинский и Харченко отбывали наказание. Европейская сеть ENFAST для поиска и захвата опасных международных беглецов занимается международной идентификацией и розыском осужденных. Красное сообщение Интерпола, на основании которого могут быть задержаны осужденные, будет сохранено. Прокуратура Нидерландов считает, что ни один правонарушитель не должен избежать наказания", - сказала пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехт ван де Мосдейк, пишет ЕП.

Сбитие рейса MH17: детали дела

17 ноября окружной суд Гааги подтвердил, что рейс MH17 Malaysia Airlines был сбит в 2014 году российской ракетой "Бук" с сельскохозяйственного поля под Первомайском Донецкой области. Тогда погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

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Суд также признал, что территорию так называемой "ДНР" на момент сбития самолета контролировала Россия.

В ударе по гражданскому самолету обвинялись Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Леонид Харченко и Игорь Стрелков-Гиркин. Суд признал Пулатова невиновным, вину Стрелкова-Гиркина считает доказанной, участниками запуска ракеты признаны Харченко и Дубинский. Их всех заочно приговорили к пожизненным срокам.

Евросоюз призвал РФ признать свою ответственность за сбивание самолета рейса MH17.