Осуждение первых трех человек по делу MH17 является результатом длительной работы.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен приветствует решение суда в Нидерландах по осуждению трех россиян, виновных в сбитии самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 летом 2014 года в небе над Донецкой областью.

По словам Блинкена, эти решения являются весомым шагом, но впереди еще много работы. Об этом говорится в его заявлении, размещенном на сайте Госдепартамента.

"Сегодняшнее решение - это результат длительной работы Совместной следственной группы, которая состоит с представителей властей Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины, и отражает твердую настроенность Нидерландов установить правду и добиться ответственности в этом деле. Хотя это весомый шаг на пути к справедливости, много работы еще впереди, чтобы выполнить требование резолюции №2166 Совета безопасности ООН о том, что "виновные должны быть привлечены к ответственности", - отметил он.

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Приговор суда в Гааге: детали решения по делу МН17

17 ноября окружной суд Гааги подтвердил, что рейс MH17 Malaysia Airlines был сбит в 2014 году российской ракетой "Бук" с сельскохозяйственного поля под Первомайском Донецкой области. Тогда погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Суд также признал, что территорию так называемой "ДНР" на момент сбития самолета контролировала Россия.

В ударе по гражданскому самолету обвинялись Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Леонид Харченко и Игорь Стрелков-Гиркин. Суд признал Пулатова невиновным, вину Стрелкова-Гиркина считает доказанной, участниками запуска ракеты признаны Харченко и Дубинский. Их всех заочно приговорили к пожизненным срокам.

Евросоюз призывает РФ признать свою ответственность за сбитие самолета рейса MH17.