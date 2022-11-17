Сегодняшний приговор суда-это важный первый шаг на пути к установлению правды и ответственности, отмечают в ЕС.

Европейский Союз призывает Российскую Федерацию признать ответственность за сбивание самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года.

Об этом говорится в заявлении вице-президента Европейской комиссии и высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля.

В частности, он отметил, что сегодняшний приговор суда - это важный первый шаг на пути к установлению правды и ответственности.

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"Уголовное расследование о причастности других лиц до сих пор продолжается, как и судебное разбирательство против российского государства в Европейском суде по правам человека и в Международной организации гражданской авиации. ЕС повторяет свой призыв к РФ признать свою ответственность в этой трагедии и полностью сотрудничать с расследованиями, которые продолжаются", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Приговор суда по делу рейса MH17 - что известно

Суд в Гааге 17 ноября подтвердил, что рейс MH17 Malaysia Airlines был сбитый в 2014 году российской ракетой "Бук" с сельскохозяйственного поля под Первомайском Донецкой области. Тогда погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Суд также признал, что территорию так называемой "ДНР" на момент сбития самолета контролировала Россия.

В ударе по гражданскому самолету обвинялись Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Леонид Харченко и Игорь Стрелков-Гіркін. Суд признал Пулатова невиновным, вину Стрелкова-Гиркина считает доказанной, участниками запуска ракеты признаны Харченко и Дубинский. Их всех заочно приговорили к пожизненным срокам.

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