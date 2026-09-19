Нейтральная Швейцария приняла новую стратегию безопасности из-за войны в Украине

Швейцария решила подготовить потенциал на случай вооруженного нападения.

На фоне войны России против Украины Швейцария приняла новую стратегию национальной безопасности, направленную на подготовку страны к "все более нестабильной" международной обстановке.

В новой стратегии швейцарские власти определили три основных приоритета: укрепление устойчивости государства, экономики и общества; улучшение защиты гражданского населения, учреждений и критической инфраструктуры; а также усиление обороноспособности, передает Anadolu.

Правительство страны заявило, что ситуация с международной безопасностью стала нестабильной и изменчивой: конца войне России против Украины "пока не видно", а количество кибератак, операций по оказанию влияния и других гибридных угроз растет. Швейцария также должна реагировать на риски безопасности, считают правительственные чиновники.

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Отмечается, что новая стратегия содержит 10 целей и 46 мер, придающих приоритет противодействию угрозам, которые правительство считает наиболее вероятными: гибридным атакам и организованной преступности внутри страны.

Что касается обороны, власти заявили, что Швейцария должна быть способна эффективно противостоять вооруженному нападению, в частности путем заблаговременного создания необходимого потенциала и налаживания сотрудничества со странами-партнерами.

Швейцария и война в Украине

Страна присоединилась к санкциям ЕС против России, хотя это вызвало серьёзные дискуссии относительно её традиционного нейтралитета.

Важным шагом стала организация Глобального саммита мира в Бюргенштоке 15–16 июня 2024 года. В нем приняли участие представители более 90 стран и международных организаций; участники обсуждали принципы будущего мирного процесса в отношении Украины.

Однако позиция Берна в отношении мирных инициатив не всегда полностью совпадает с позицией Киева. В сентябре 2024 года МИД Украины выразил разочарование решением Швейцарии поддержать китайско-бразильскую мирную инициативу, которая была разработана по подсказке Кремля.

Швейцария также продолжает принимать украинцев, выехавших из-за войны: в 2026 году страна продлила действие статуса временной защиты для украинцев до марта 2028 года, но изменила правила для новых заявителей.

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