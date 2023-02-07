В 2021 году лишь 32% населения Германии воспринимали Россию как наибольшую угрозу.

Граждане Германии на сегодняшний день воспринимают Россию как самую большую угрозу миру.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Института исследования общественного мнения Allensbach совместно с Центром стратегии и высшего менеджмента, пишет издание ntv. На вопрос, какая страна будет представлять наибольшую угрозу в ближайшие годы, 82% опрошенных назвали Россию. 60% опрошенных назвали Китай. 52% населения считают Северную Корею очень серьезной угрозой.

Если на западе Германии каждый второй (50%) считает США надежным союзником, то в восточных федеральных землях так думает чуть больше чем 26% населения. Доля восточных немцев, которые воспринимают Россию как главную угрозу миру, также ниже - 73%, на Западе так считают 84% опрошенных.

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Издание отметило, что до нападения РФ на Украину мнение общества было совсем другим. Например, в 2021 году лишь 32% населения Германии воспринимали Россию как наибольшую угрозу.

Помощь Германии Украине

Федеральное правительство обновляет перечень предоставленных Украине вооружений еженедельно. Так, 5 января Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли ракетные системы, беспилотники и защита от дронов.

6 января стало известно, что Германия отправит Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot из своих запасов в начале этого года.

При этом немецкий канцлер Олаф Шольц испытывает все большее давление со стороны союзников относительно передачи Украине тяжелого оружия.

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