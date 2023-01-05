В нее, среди прочего, вошли ракетные системы, беспилотники и защита от дронов.

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который, среди прочего, вошли ракетные системы, беспилотники и защита от дронов.

Об этом говорится на сайте немецкого правительства. Отмечается, что в целом в Украину отправили:

30 систем обнаружения дронов, 8 разведывательных дронов, а также 27 датчиков и "глушилок" для защиты от дронов;

17 грузовиков 8x8, 12 большегрузных прицепов и 1 тягач-транспортер танков М1070;

7 гусеничных и дистанционно управляемых машин пехоты для выполнения задач поддержки;

63 пикапа;

20 пусковых систем калибра 70 мм на пикапах с ракетами;

21 генератор;

32 мобильные системы отопления;

карета скорой помощи (вместе их уже 36);

7 погранично-патрульных машин;

36 тыс. шерстяных одеял.

Также ВСУ в ближайшее время должны получить почти сто разведывательных дронов. Какого именно типа, не указывают.

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Помощь Украине от Германии - что стоит знать

Федеральное правительство обновляет перечень предоставленных Украине вооружений еженедельно. Последний раз он был обновлен 15 декабря. Тогда власти Германии передали украинской стороне ракеты для ПВО IRIS-T.

Также в конце декабря сообщалось, что Германия передала восемь генераторов для Национальной энергетической компании "Укрэнерго". Эти генераторы помогут во время ремонтных работ,

А тем временем СМИ пишут, что канцлер Олаф Шольц испытывает все большее давление со стороны политических союзников в Германии относительно передачи Украине тяжелого оружия. Они просят взять пример с Франции, которая накануне пообещала передать боевые бронированные машины,

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