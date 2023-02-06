Количество раненых людей в результате землетрясения уже перевалило за 2 тысячи.

Пользователи сети из России порадовались мощному землетрясению в Турции, унесшему жизни сотен людей. Они цинично назвали это "местью" за поставки в Украину беспилотников "Байрактар".

УНИАН собрал неадекватную реакцию российских интернет-юзеров на жуткое землетрясение в Турции:

"А сдохли только турки? Надеюсь, россияне не пострадали"

"130 тысяч уже сдохли. Поплачь"

"Турков не жалко"

"Мирные духи"

"Это вам за Донбасс, твари"

"Кара небесная Турции за Россию".

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Землетрясение в Турции

В результате землетрясения магнитудой 7,4 по состоянию на утро 6 февраля в 10 провинциях страны погибли 284 человека, получили ранения по меньшей мере 2323 человека, сообщает Anadolu. В Турции объявлен самый высокий уровень угрозы. Власти обратились за международной помощью.

По последним данным, в Сирии погибли по меньшей мере сто человек, поиски сотен продолжаются.

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