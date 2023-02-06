Пользователи сети из России порадовались мощному землетрясению в Турции, унесшему жизни сотен людей. Они цинично назвали это "местью" за поставки в Украину беспилотников "Байрактар".
УНИАН собрал неадекватную реакцию российских интернет-юзеров на жуткое землетрясение в Турции:
- "А сдохли только турки? Надеюсь, россияне не пострадали"
- "130 тысяч уже сдохли. Поплачь"
- "Турков не жалко"
- "Мирные духи"
- "Это вам за Донбасс, твари"
- "Кара небесная Турции за Россию".
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Землетрясение в Турции
В результате землетрясения магнитудой 7,4 по состоянию на утро 6 февраля в 10 провинциях страны погибли 284 человека, получили ранения по меньшей мере 2323 человека, сообщает Anadolu. В Турции объявлен самый высокий уровень угрозы. Власти обратились за международной помощью.
По последним данным, в Сирии погибли по меньшей мере сто человек, поиски сотен продолжаются.