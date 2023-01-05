В Германии заявили, что гостеприимство немцев и общественная терпимость к украинцам находятся под угрозой.

По данным МВД Германии, по состоянию на 2 января в стране зарегистрирован 1 045 854 украинских беженцев. Из них около 80% составляют женщины, около трети - дети.

Ежедневно количество беженцев из Украины в Германии увеличивается примерно на 170 человек. Вопреки опасениям Берлина, резкого скачка этого показателя не произошло, передает "Немецкая волна". Но коммунальные власти бьют тревогу, поскольку их ресурсы по приему новых беженцев исчерпаны.

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"В решении проблем, связанных с беженцами, мы достигли пределов своих возможностей", - подчеркнул президент Объединения немецких городов и общин (DStGB) Уве Брандль. По его словам, главная проблема - жилищная. Большое количество украинских беженцев поселились у друзей, знакомых и сочувствующих немцев. "Но это не может быть постоянным решением, - сказал Брандль, - необходимо найти другое".

Как отметило издание, на главном вокзале Берлина уже давно нет очередей из немцев, готовых дать приют беженцам из Украины. Те, кто принял их в начале войны, не ожидали, что беженцы останутся у них так долго. По оценке Брандля, гостеприимство немцев и общественная терпимость к украинцам находятся под угрозой.

Ситуацию осложняет напряженная ситуация на рынке арендованного жилья, поскольку квартир по доступным ценам в Германии осталось мало. Социальное ведомство берет на себя расходы украинцев на аренду жилья, если те подадут соответствующие договоры. Но, заключив такой договор с собственником жилья, пояснил Брандль, украинец приобретает статус квартиросъемщика, который имеет широкие права и защиту от выселения. Поэтому многие немцы, принявшие "пожить" украинских беженцев, теперь не могут от них избавиться.

Вторая проблема - интеграция украинских беженцев на немецком рынке труда. Издание отметило, что высококвалифицированным открыты все двери. Значительно труднее учителям, которых среди украинских беженцев оказалось много, в том числе и тех, кто знает немецкий язык. Учителей в Германии не хватает, но для работы учителем в немецкой школе нужно сдать два госэкзамена по разным предметам и успешно пройти референдариат.

Кроме того, по оценкам немецкой коммунальной власти, более 40% украинцев планируют остаться в Германии и после войны если не навсегда, то на длительное время.

"Это значит, что тема интеграции, и особенно тема привлечения к труду, приобретает важное значение", - сказал Брандль.

По его словам, более 430 тыс. украинских беженцев трудоспособного возраста и имеют хорошую квалификацию. Поэтому, считает он, "необходимо быстрее устранять языковой барьер и предлагать курсы специализации и повышения профессиональной квалификации, снижать порог признания украинских дипломов и свидетельств".

Не менее важной, по его словам, является интеграция примерно 200 тыс. украинских детей, прибывших в Германию с матерями.

"Необходимо быстро и интенсивно заниматься их включением в нашу систему образования, - убежден Брандль. - Дети, которые быстро освоятся в нашей системе детских садов и школ, имеют отличные шансы найти в Германии вторую родину".

В связи с этим, коммунальная власть ожидает от федерального центра большей помощи, в том числе финансовой, в приеме и интеграции беженцев. Причем не разовой, а долгосрочной.

Украинские беженцы в ЕС

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, около 7,9 млн украинских беженцев в настоящее время зарегистрированы по различным схемам защиты в странах Европы.

Также в странах Восточной Европы готовятся принять новую волну беженцев из-за зимних холодов и атаки россиян на объекты энергетики. По прогнозам ВОЗ, по этой причине из Украины могут уехать еще 2-3 млн человек.

27 ноября 2022 года в Германии заявили, что количество украинских беженцев достигло миллиона. Для сравнения - во Франции зарегистрировано около 119 тыс. беженцев, в Италии около 173 тыс. и в Испании около 154 тыс. Больше всего украинских беженцев приняла Польша - свыше 1,5 млн человек.

В Еврокомиссии заявили, что Германии и Польше придется приспосабливаться к тому, что украинцы останутся в этих странах на долгие годы после окончания войны.

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