Данные сформированы не основе мнений 1001 респондента.

Половина немцев не поддерживают отправку БМП Marder и танков в Украину для защиты от российской агрессии. Это подтверждают данные недавнего опроса.

Исследование провели журналисты издания Bild. Они задали соответствующие вопросы 1001 респонденту и получили ответы. За поставки БМП Marder для ВСУ высказались только 40% немцев. Еще 11% не определились, а вот 49% заявили, что против отправки боевых машин в Украину.

Похожая статистика наблюдается в вопросе поставок танков. Такое решение поддерживают лишь 38% респондентов. При этом против высказались сразу 50% немцев. Увы, участники опроса не аргументировали свое мнение, поэтому неизвестно, почему большинство не поддерживают поставки военной техники ВСУ.

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Стоит также отметить, что репортеры взяли небольшую выборку. Эти данные могут неточно отображать позицию всех 83 миллионов населения Германии.

Поставки БМП и танков от ФРГ в Украину: последняя информация

Германия приняла важное для нашей страны решение усилить свою помощь. Она отправит ЗРК Patriot из своих запасов для ВСУ в первом квартале 2023 года.

ФРГ также объявила об отправке БМП Marder, о которых давно просило украинское правительство. По данным SPIEGEL, речь идет о 40 машинах для полного оснащения танково-гренадерского батальона. Издание также сообщило о переговорах Германии с двумя странами насчет передачи Украине дополнительных зенитных установок Gepard и боеприпасов к ним.

Греция готова уступить нашей стране в очереди на получение БМП Marder. Она ожидает поставок в рамках кольцевого обмена после отправки советских БМП-1 для ВСУ.

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