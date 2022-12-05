По мнению французского лидера, "изоляция – это худшая вещь", а особенно – "для такого лидера" как Путин.

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о своей коммуникации с российским диктатором Владимиром Путиным и вновь заявил о необходимости переговоров с РФ для Украины.

Как он заявил в интервью CBS News, изоляция не пойдет на пользу в этой ситуации.

"Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что я считаю, что лучший способ восстановить взаимодействие – это сохранить этот прямой канал. Изоляция – это худшая вещь, особенно для такого лидера", – сказал Макрон.

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Макрон, который встречался с Путиным накануне полномасштабного вторжения россиян в Украину, рассказал, что во время разговора ему было понятно, что диктатор видел перспективу восстановления империи.

"Было ясное осознание того, что российский народ был великим народом с большой историей, и его перспектива и, вероятно, его судьба заключалась в том, чтобы восстановить, возможно, империю", – говорит Макрон.

Макрон также признает, что российский президент прибегает к провоцированию энергетического и продовольственного кризиса.

"Понятно, что Россия, и особенно президент Путин, решили взять на вооружение по крайней мере энергию и продовольствие, вызвав многое – дефицит, нестабильность и инфляцию. И я думаю, что его ставка – это усталость от войны и усталость от санкций", – сказал Макрон.

Но несмотря на это он уверен, что военного варианта окончания войны не будет, а значит "единственный способ найти решение - это переговоры".

Позиция Макрона по переговорам между Россией и Украиной

Украина пока не рассматривает переговоры с Российской Федерацией. В конце октября президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что на самом деле Россия не заинтересована в переговорах, поскольку все еще стремится оккупировать Украину. Он неизменно подчеркивает, что условием для начала переговоров с Россией являются восстановление территориальной целостности Украины, возмещение убытков, а также наказание всех причастных к военным преступлениям, совершенным на нашей земле.

Президент Франции Эммануэль Макрон, который находится в постоянном контакте с российской стороной и, по его же словам, с декабря 2021 года и до июня 2022 года разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным около 100 часов, последовательно выступает за диалог между Украиной и Россией. Это происходит даже несмотря на отсутствие стремления России к диалогу, на котором акцентируют украинские и американские власти,

"Я со своей стороны, как и раньше, убежден и предполагаю, что даже сейчас, в какой-то момент нам придется вернуться за стол переговоров", — говорил Макрон во время пресс-конференции в Египте на саммите COP27 в начале ноября.

Более того, по его словам, РФ нужно предоставить "гарантии собственной безопасности", когда она вернется к стол переговоров.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, комментируя такое заявление Макрона, подчеркнул, что гарантией безопасности для РФ можно считать то, что европейская судебная система является гуманной и приговор в Гааге не предусматривает смертной казни.

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