Секретарь СНБО подчеркнул, что в настоящее время надо гарантировать безопасность миру от России, а не наоборот.

Гарантией безопасности для РФ можно считать то, что европейская судебная система является гуманной и приговор в Гааге не предусматривает смертной казни. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в Facebook.

"Стране-террористу и убийце хотят предоставить гарантии безопасности? Вместо Нюрнберга - подписание соглашения с РФ и рукопожатие? Украинская кровь на руках Путина не помешает? Странная логика подковерной дипломатии, время которой кончилось. Единственная гарантия – это гуманизм европейской судебной системы, после приговора в Гааге не предусмотрено смертной казни", - высказал свое мнение Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что сейчас надо гарантировать безопасность миру от России, а не наоборот.

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"Опыт Будапешта вам пригодиться. Когда ты безоружен, ты не представляешь угрозу. Мы, к сожалению, знаем. Денуклеаризованная и демилитаризованная т. н. Россия – лучшая гарантия мира для Европы и мира", – подытожил Данилов.

Так прокомментировал Данилов заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который сказал, что Запад должен рассмотреть, как удовлетворить потребность России в гарантиях безопасности, если ее президент Владимир Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине.

Военные преступления РФ в Украине

Российские власти неоднократно отвергали обвинения в совершении военных преступлений. Несмотря на многочисленные свидетельства обратного, в том числе зафиксированные международными организациями, Москва продолжает утверждать, что наносит удары только по военным объектам.

В сентябре с призывом создать международный трибунал для расследования военных преступлений, предположительно, совершенных Россией во время вторжения в Украину, выступила председательствующая в ЕС Чехия. Это было сделано после того, как армия Украины освободила от российской оккупации город Изюм Харьковской области и обнаружила рядом с ним сотни могил убитых и замученных пытками людей. Местные власти заявили о показаниях военных преступлений.

На создании трибунала по образцу Нюрнбергского процесса над нацистскими военными преступниками после Второй мировой войны еще в марте настаивали бывшие премьер-министры Великобритании Гордон Браун и Джон Мейджор, а также ряд других политиков, ученых и юристов. Собственное расследование против властей России, а возможно и президента Владимира Путина, также ведет Международный уголовный суд в Гааге.

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