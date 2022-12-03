По мнению президента Франции, расширение НАТО станет одним из основных вопросов обсуждения.

В будущих переговорах между Украиной с ее союзниками и Россией одним из вопросов, от которых будет зависеть мир, станет расширение НАТО. РФ нужно предоставить "гарантию собственной безопасности", когда она вернется за дипломатический стол. Однако решать, при каких условиях начнутся переговоры, должен Киев.

Такими заявлениями отметился президент Франции Эмануэль Макрон в интервью изданию TF1. Он сказал, что хотел бы предоставить России "гарантию собственной безопасности, когда она вернется за стол переговоров". Это касается вопроса будущих масштабов НАТО. В то же время Макрон поддерживает Украину в плане начала переговоров. Президент Франции считает, что именно Киев должен решать, при каких условиях их проводить.

"Вы думаете, что когда нам пришлось пережить захват Эльзаса и Лотарингии, мы бы хотели, чтобы мировой лидер сказал нам сделать то или это? (...) Это украинский народ должен решать сам и решать на каких условиях, как, когда, а не мы", — заявил Макрон.

Видео дня

Однако вопрос будущей безопасности в Европе зависит именно от действий западных стран, считает президент Франции.

Последние заявления Макрона о войне

В середине ноября президент Франции обратился к азиатским странам. Он призвал их правительства сильнее давить на Россию, чтобы война в Украине закончилась.

"Я со своей стороны, как и раньше, убежден и предполагаю, что даже сейчас, в какой-то момент, нам придется вернуться за стол переговоров", — сообщил Макрон во время пресс-конференции в Египте на саммите COP27.

Президент Франции также заявил, что в России манипулируют религией. Политики делают это ради оправдания своих действий.

Вас также могут заинтересовать новости: