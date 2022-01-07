Стало известно общее количество военнослужащих, которые прибыли в Казахстан по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Об этом сообщает Telegram-канал Orda со ссылкой на первого заместителя министра иностранных дел РК Шахрата Нурышева Казинформу.
"По информации Генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, общее количество составляет 2500 человек", – рассказал он.
По его словам, все они были направлены в Алматы.
Также отмечается, что военнослужащие в Казахстан прибыли из России, Армении, Таджикистана, Кыргызстана и Беларуси.
По данным Минобороны России, от РФ в Казахстан направили военных из подразделения 45 бригады спецназа ВДВ, 98 дивизии ВДВ и 31 отдельной бригады ВДВ: "все имеют боевой опыт", передает ria.ru. Ранее сообщалось, что Россия перебросила в Казахстан войска, участвовавшие в захвате Крыма.
Читайте также"Токаев - убери войска": журналист рассказал о ситуации в Алматы (видео)Известно, что руководить действиями силами ОДКБ в Казахстане назначили командующего ВДВ генерала-полковника Андрея Сердюкова.
Протесты в Казахстане: что известно
В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции. Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.
В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.
Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Совета безопасности Казахстана. Совет безопасности возглавил Токаев.
Президент Казахстана обратился за помощью к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Войска РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана направлены в Казахстан на ограниченный период времени для "стабилизации и нормализации обстановки".