По версии террористов, происходят вооруженные столкновения в результате которых ЦАХАЛ теряет технику.

Террористическая группировка ХАМАС заявило, что его боевики в Газе обстреляли противотанковыми ракетами армию Израиля. Это произошло утром во вторник, 31 октября.

Как сообщает Reuters, Израиль расширил наземную операцию в секторе Газа. ЦАХАЛ атаковал главную дорогу Газы с севера на юг и город Газа с двух направлений. Израиль заявил, что об освобождении из плена одного военного и одного гражданского заложника.

В то же время в бригаде Аль-Касам (вооруженное крыло ХАМАС), заявили, что боевики столкнулись с израильскими силами, которые "вторглись на Южную ось Газы". Состоялся пулеметный бой. По данным ХАМАС, удалось уничтожить четыре единицы техники ЦАХАЛ ракетами Аль-Ясин 105 (противотанковые ракеты местного производства). Боевики также обстреляли ракетами два израильских танка и бульдозеры на северо-западе Газы.

Видео дня

Reuters не смог подтвердить сообщения о боях. Израиль эту информацию не комментирует.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил поздно вечером в понедельник, что Израиль не согласится на прекращение боевых действий с ХАМАС в секторе Газа и будет продолжать свои планы уничтожить группу.

"Призывы к прекращению огня - это призывы к Израилю сдаться ХАМАСу, сдаться терроризму, сдаться варварству. Этого не произойдет", - сказал Нетаньяху.

По мнению военных экспертов, ЦАХАЛ медленно продвигается в наземном наступлении отчасти для того, чтобы сохранить возможность переговоров об освобождении заложников.

Война Израиля против ХАМАС - последние новости

В пятницу Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию, призывающую к гуманитарному перемирию в секторе Газа. Это вызвало резко негативную реакцию Израиля. Также к гуманитарному перемирию призвал Папа Римский.

Вчера ХАМАС опубликовал пропагандистское видео с тремя заложницами. На камеру женщин заставили ругать действующую власть Израиля за то, что она не идет на переговоры с террористами. Нетаньяху назвал публикацию этого видео военным преступлением.

Также мы рассказывали, что стало известно о смерти немки Шани Лук, которую боевики ХАМАСа похитили во время нападения на Израиль 7 октября. По словам израильского президента Ицхака Герцога, девушке отрубили голову.

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