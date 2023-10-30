Немку Шани Лук обезглавили после того, как она попала в плен.

Президент Израиля Ицхак Герцоги раскрыл шокирующие детали убийства самой известной заложницы палестинских боевиков - немки Шани Лук.

Как рассказал Герцог в интервью немецкому телеканалу Welt, боевики ХАМАС отрубили голову девушке. Череп немки найден и идентифицирован.

"Найдена ее голова. Это значит, что эти варварские, садистские животные просто отрубили ей голову, когда они нападали, пытали и убивали израильтян", - сказал президент.

Герцог отметил, что тело Шани недавно удалось опознать. Еще 40 тел до сих пор не идентифицированы. Эти люди подверглись самым жестоким пыткам, сожжению и расчленению.

"То, что мы видели на границе между Газой и Израилем, выходит далеко за рамки погрома. Мы увидели бойню. Мы видели, как на улицах текла кровь. Мы видели самую ужасную трагедию, какую только можно представить", - сказал он.

Похищение Шани Лук

Перед нападением ХАМАС на страну тысячи израильтян собрались на фестиваль электронной музыки возле сектора Газа. Десяткам участников музыкального фестиваля удалось выжить после нападения, укрывшись от террористов в кустах и оврагах. Однако сотням людей спаслись не удалось-в районе, где проходил фестиваль, было найдено 200 тел погибших.

Террористы ХАМАС похитили 22-летнюю немку во время нападения на фестиваль. Видео с девушкой, лежащей неподвижно в пикапе облетело мир. Шани стала лицом ужасной террористической атаки ХАМАС на Израиль 7 октября. Неизвестно, была ли она на тот момент еще жива.

Сегодня мать девушки объявила, что 22-летняя Шани Лук, которая попала в заложники к террористам ХАМАС во время их нападения на музыкальный фестиваль в Израиле, мертвая.

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