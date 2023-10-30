На камеру женщин заставили ругать действующую власть Израиля.

Палестинская группировка ХАМАС обнародовала видео с заложницами, захваченными во время нападения на Израиль 7 октября.

В ролике, который распространили официальные ресурсы ХАМАСа, сняты три женщины. Две из них сидят молча, а третья произносит речь, в которой эмоционально ругает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В частности женщина требует от израильских властей добиться освобождения ее и других заложников, а также обвиняет Нетаньяху в том, что он не смог предотвратить нападение на Израиль 7 октября.

Стоит отметить, что эту речь женщина произнесла после более трех недель плена у террористов и вероятно под давлением и угрозами. Личности этих трех женщин на видео пока не установлены.

Обновлено в 16.55. Офис премьер-министра Израиля назвал публикацию этого видео "жестокой психологической пропагандой" и обвинил ХАМАС в совершении военного преступления.

Сам премьер-министр Биньямин Нетаньяху в своем Твиттере тоже отреагировал на видео, обратившись напрямую к пленницам.

"Я обнимаю вас. Наши сердца с вами и другими похищенными. Мы делаем все, чтобы всех похищенных и пропавших без вести вернуть домой", – написал он.

Также Нетаньяху назвал имена этих трех женщин – Даниэль Алони, Римон Киршт и Елена Трупанова (израильские СМИ написали имя как Yelena Trupanob).

Заложники в руках ХАМАС

Как писал УНИАН, сейчас в плену у ХАМАС находится более 200 заложников, среди которых есть как израильтяне, так и граждане третьих стран. Их освобождение Израиль называет главным условием для прекращения своей военной операции в Газе, набирающей обороты в эти часы.

За три недели, прошедшие с момента нападения 7 октября, ХАМАС освободил четырех женщин-заложниц. Журналистам они рассказали о нечеловеческих условиях и жестоком обращении, которое им пришлось пережить.

Также известно, что по крайней мере часть заложников убили после захвата в плен. В частности, как утверждает президент Израиля, боевики жестоко казнили немку, чье фото облетело весь мир 7 октября.

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