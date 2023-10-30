Израиль будет воевать до победы, говорит глава израильского правительства.

Израиль не пойдет на прекращение огня в Газе, а призывы к этому следует считать предложением "сдаться варварству". Об этом заявил глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху на брифинге для СМИ, пишет The Telegraph.

"Призывы к прекращению огня - это призывы к Израилю сдаться ХАМАСу, сдаться терроризму, сдаться варварству. Этого не будет. Я надеюсь и молюсь, что цивилизованные страны поддержат эту борьбу. Независимо от того, кто будет стоять на стороне Израиля, Израиль будет вести эту войну, пока не выиграет", — сказал он.

Нетаньяху также сравнил нынешние призывы к прекращению огня с тем, если бы кто-то предлагал США "прекратить огонь" после терактов 11 сентября 2001 года или после японского удара по Перл-Харбору в декабре 1941 года.

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Война Израиля против ХАМАС - последние новости

Как писал УНИАН, в пятницу Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию, призывающую к гуманитарному перемирию в секторе Газа. Это вызвало резко негативную реакцию Израиля. Также к гуманитарному перемирию призвал Папа Римский.

Сегодня ХАМАС опубликовал пропагандистское видео с тремя заложницами. На камеру женщин заставили ругать действующую власть Израиля за то, что она не идет на переговоры с террористами. Нетаньяху назвал публикацию этого видео военным преступлением.

Также мы рассказывали, что сегодня стало известно о смерти немки Шани Лук, которую боевики ХАМАСа похитили во время нападения на Израиль 7 октября. По словам израильского президента Ицхака Герцога, девушке отрубили голову.

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