Российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Состояние госпитализированного в Германии российского оппозиционного политика Алексея Навального остается тяжелым, но серьезной угрозы его жизни нет.

Читайте такжеНемецкие врачи нашли связь между отравлением Навального и болгарского бизнесмена Гебрева - СМИОб этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в своем Twitter.

"Новости по здоровью Алексея. Он по-прежнему в искусственной коме и подключен к ИВЛ. Состояние тяжелое, однако симптомы отравления уменьшаются. Сейчас серьезной угрозы для жизни нет. Тем не менее, прогнозов врачи по-прежнему не дают", - сообщила она.

Отравление Навального: что известно

20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали.

Его пресс-секретарь Кира Ярмыш заявила, что у Навального «токсическое отравление».

Через два дня Навального эвакуировали из Омска в берлинскую клинику Charite. Это медучреждение находится под круглосуточной охраной полиции.

24 августа специалисты Charite заявили, что медицинские исследования свидетельствуют об отравлении Навального.

По их словам, клинические исследования свидетельствуют об интоксикации организма субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Воздействие ядовитого вещества на организм подтверждено несколькими независимыми лабораторными исследованиями. По оценке врачей, состояние Навального, находящегося в искусственной коме, остается серьезным, но опасности летального исхода нет.

27 августа, спустя неделю после госпитализации Навального прокуратура России заявила о «доследственной проверке» по этому факту.

В прокуратуре уверяют, что транспортная полиция в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По сообщению Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, «в ходе проверки проведен обширный комплекс следственно-оперативных мероприятий».

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Автор: Леся Лещенко