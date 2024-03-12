Он отметил, что солдаты прибудут в страну еще до начала любой войны.

Сейчас у НАТО есть 300 тысяч солдат, которые находятся в состоянии высокой готовности для перебазирования в Польшу на случай начала войны. Об этом заявил начальник Генштаба Польши Кароль Дымановский в эфире TVP.info.

"Американские солдаты уже давно дислоцируются в Польше - их несколько тысяч. Они занимаются с нами регулярно. Помните, что Соединенные Штаты и другие союзники также поддерживают нас в других сферах: в воздухе, на море, в космосе и кибербезопасности", - сказал он.

На вопрос о том, возможно ли, что количество американских военных в Польше увеличится до 100 тысяч, он сказал, что это реалистичный сценарий.

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"Это предположение последних планов НАТО, которые были одобрены на политических уровнях на последнем саммите в Вильнюсе. До сих пор в штаб-квартире НАТО было 40 тысяч солдат, сейчас их 300 тысяч", - сказал Дымановский.

Он добавил, что "солдаты прибудут в страну, которая находится под угрозой, еще до начала войны".

По его словам, есть разные готовые сценарии, чтобы адекватно ответить на агрессию.

НАТО не планирует отправлять войска в Украину

Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг отмежевался от заявления Макрона о том, что союзники не должны исключать размещение военных в Украине. По его словам, даже если страны Альянса решат отдельно отправить войска в Украину, это повлияет на НАТО в целом, поскольку его члены связаны пактом о коллективной обороне.

Сегодня, 12 марта, президент США Джо Байден встретится с президентом и премьер-министром Польши, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной в ее борьбе с российскими захватчиками и обсудить пути увеличения финансирования НАТО против продолжающейся угрозы со стороны Москвы.

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