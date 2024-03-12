Три лидера будут координировать свои действия в преддверии ежегодного саммита НАТО, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне.

Президент США Джо Байден во вторник встретится с президентом и премьер-министром Польши, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной в ее борьбе с российскими захватчиками и обсудить пути увеличения финансирования НАТО против продолжающейся угрозы со стороны Москвы.

Как сообщает Reuters, встреча Байдена с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Дональдом Туском в Белом доме проходит на фоне кампании Байдена по преодолению республиканских сторонников жесткой линии в Конгрессе, которые задерживают 95 миллиардов долларов на украинское вооружение и помощь Израилю.

"Лидеры подтвердят свою непоколебимую поддержку защиты Украины от жестокой завоевательной войны России", - заявил Белый дом, отметив, что три лидера будут координировать свои действия в преддверии ежегодного саммита НАТО, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне.

Видео дня

Представитель Белого дома сообщил, что три лидера отпразднуют 25-летие вступления Польши в НАТО и обсудят "углубление наших оборонных отношений, которые стали более тесными за последние два года после вторжения России в Украину".

Дуда подготовил почву для переговоров, написав авторскую статью для Washington Post, в которой призвал каждого союзника по НАТО увеличить расходы на оборону с 2% до 3% ВВП, поскольку президент России Владимир Путин перевел российскую экономику в режим войны и выделяет 30% ВВП.

"Возврат к прежнему статус-кво невозможен. Империалистические амбиции России и агрессивный ревизионизм подталкивают Москву к прямой конфронтации с НАТО, с Западом и, в конечном счете, со всем свободным миром", - написал Дуда.

Встреча Трампа и Орбана

Оппонент Байдена от Республиканской партии на ноябрьских президентских выборах Дональд Трамп заявил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что не будет давать деньги на помощь Украине в борьбе с Россией, если он снова выиграет президентский пост, и это ускорит окончание войны, заявил Орбан после встречи с ним.

"Он не даст ни копейки на украинско-российскую войну, и поэтому война закончится", - заявил Орбан государственному телевидению поздно вечером в воскресенье.

Вас также могут заинтересовать новости: