Генсек Альянса отмежевался от заявления Макрона о том, что союзники не должны исключать размещение военных в Украине.

НАТО не планирует отправлять свои войска в Украину. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, информирует Sky News.

Таким образом он отмежевался от заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что западные союзники не должны исключать размещение войск в Украине.

"НАТО не планирует отправлять войска в Украину, и НАТО не является стороной конфликта", - сказал Столтенберг.

По его словам, даже если страны Альянса решат отдельно отправить войска в Украину, это повлияет на НАТО в целом, поскольку его члены связаны пактом о коллективной обороне. Он также намекнул, что Макрон совершил ошибку, говоря о "стратегической неоднозначности" относительно возможного развертывания западных войск.

"Я считаю, что важно, чтобы мы консультировались и имели общий подход к этим важным темам, поскольку они имеют значение для всех нас", - резюмировал генсек НАТО.

Возможная отправка западных войск в Украину - последние новости

На днях глава МИД Франции сделал новое заявление о войсках НАТО в Украине. По словам Стефана Сежурне, не Россия должна указывать, как помогать Украине.

Как сказал дипломат, Украина не просила НАТО прислать войска, зато просила боеприпасы, но "мы ничего не исключаем на ближайшие месяцы".

Ранее глава МИД Британии Дэвид Кэмерон исключил отправку войск в Украину даже для тренировочных миссий. Он отметил, что иностранная военная миссия станет потенциальной целью для атак РФ, даже если они будут лишь тренировать украинцев.

Также УНИАН сообщал, что в Минобороны Италии сделали заявление об отправке войск в Украину. По словам главы оборонного ведомства страны Гвидо Крозетто, это будет означать "шаг к односторонней эскалации, который перечеркнет путь дипломатии".

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