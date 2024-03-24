Он отметил, что эти альянсы нужно привести в наилучшую возможную форму, чтобы в США увидели, что они успешно работают.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон предположил, что альянсы НАТО и AUKUS должны привести себя в "наилучшую форму", чтобы увеличить свои шансы пережить потенциальное возвращение Дональда Трампа в Белый дом.

Как пишет The Guardian, об этом Кэмерон сказал во время переговоров в Австралии, при этом избежав критики бывшего президента США и вероятного кандидата от Республиканской партии на 2024 год, заявив, что "Америка решает, кого она выберет своим президентом".

Но Кэмерон, похоже, прямо признал риски, с которыми могут столкнуться AUKUS и НАТО в случае второго президентства Трампа.

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"Лучшее, что мы можем сделать, - это создать эти альянсы, привести эти проекты в наилучшую возможную форму, чтобы кто бы ни стал новым президентом, мог увидеть, что они работают с очень успешным набором договоренностей", - сказал Кэмерон.

На сегодняшний день Трамп не высказывал никакой враждебности в отношении соглашения с AUKUS, хотя он очень скептически относился к НАТО, особенно в отношении эффективности ее членов вопреки обещанию тратить по крайней мере 2% валового внутреннего продукта на оборону.

Трамп и НАТО

Ранее УНИАН сообщал, что Дональд Трамп заговорил о выходе США из НАТО. В СМИ уже пишут, что в Европе возникли опасения такого сценария. Там переживают, что Трамп таки выведет США из НАТО и развалит Альянс. Однако также есть мнения, что Трамп просто блефует, стремясь заставить европейцев больше вкладываться в собственную оборону.

При этом единолично такое решение президент США принимать не может. Так что, если Трамп победит и захочет официально отозвать участие США в НАТО, ему придется ждать промежуточных выборов в Сенат и Конгресс.

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