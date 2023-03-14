Плана в формате AUKUS предусматривает оборонное партнерство между тремя странами и предоставление Австралии атомных подлодок. Это вызвало критику в Пекине.

США, Великобритания и Австралия обнародовали подробности своего плана по созданию нового флота атомных подводных лодок в рамках альянса AUKUS. Он направлен на противодействие влиянию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Соглашение предусматривает, что Австралия должна получить от США свои первые атомные подводные лодки - как минимум три. Об этом пишет BBC.

Союзники также будут работать над созданием нового флота с использованием передовых технологий, включая реакторы Rolls-Royce британского производства.

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В соответствии с соглашением, с этого года моряки ВМС Австралии будут отправлены на базы подводных лодок США и Великобритании, чтобы научиться пользоваться атомными подводными лодками.

С 2027 года США и Великобритания также разместят небольшое количество атомных подводных лодок в Перте, Западная Австралия, до того, как Канберра купит в начале 2030-х годов три американские подводные лодки класса "Вирджиния" с возможностью покупки еще двух.

После этого планируется спроектировать и построить совершенно новую атомную подводную лодку для ВМС Великобритании и Австралии - модель, которая получила название SSN-AUKUS. Этот боевой корабль будет построен в Великобритании и Австралии по британскому проекту, но с использованием технологий всех трех стран.

Президент США Джо Байден заявил, что все три страны привержены обеспечению того, чтобы Индо-Тихоокеанский регион оставался свободным и открытым.

"Формируя это новое партнерство, мы снова показываем, как демократии могут обеспечить нашу собственную безопасность и процветание… Не только для нас, но и для всего мира", - сказал он.

Байден также пообещал выделить $4,6 миллиарда на расширение мощностей США по строительству подводных лодок и улучшение технического обслуживания существующих атомных подводных лодок класса "Вирджиния".

Премьер-министр Австралии заявил, что план, который обойдется Канберре приблизительно в $246 млрд в течение 30 лет, стал "крупнейшей разовой инвестицией в оборонный потенциал Австралии за всю ее историю". Энтони Альбанезе сказал, что строительство подводных лодок на австралийских верфях также создаст тысячи рабочих мест.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отметил, за 18 месяцев, прошедших с момента создания альянса AUKUS, проблемы глобальной стабильности только возросли.

"Незаконное вторжение России в Украину, растущая напористость Китая, дестабилизирующее поведение Ирана и Северной Кореи - все это угрожает создать мир, определяемый опасностью, беспорядком и разделением", - сказал Сунак.

В рамках своего визита в США Сунак также пообещал увеличить расходы на оборону почти на $6 миллиардов в течение следующих двух лет, чтобы противостоять угрозам со стороны враждебных государств.

Реакция Китая на сделку AUKUS

Пекин резко раскритиковал военно-морскую сделку. Министерство иностранных дел Китая во вторник обвинило три страны в том, что они "все дальше и дальше идут по пути ошибок и опасностей".

Миссия Китая в ООН ранее также обвинила западных союзников в срыве усилий по ядерному нераспространению.

Но президент США Джо Байден заявил, что сделка в рамках AUKUS направлена на укрепление мира в регионе, и подчеркнул, что подводные лодки будут "атомными, а не ядерными".

Выступая вместе с премьер-министрами Великобритании и Австралии Риши Сунаком и Энтони Альбанезе в Сан-Диего (штат Калифорния), Байден сказал, что сделка не поставит под угрозу стремление Австралии стать безъядерной страной.

Соглашение AUKUS - что известно

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2021 года Великобритания, США и Австралия объявили о плане AUKUS (Австралия-Великобритания-США). Пакт направлен на противодействие растущему военному влиянию Китая в Индийско-Тихоокеанском регионе.

AUKUS неоднократно подвергался критике со стороны Китая. Министерство иностранных дел Пекина на прошлой неделе подтвердило свою позицию о том, что этот пакт может спровоцировать гонку вооружений. Но учасники альянса заявляют, что соглашение о безопасности направлено на укрепление стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Хотя лидеры трех стран подчеркнули, что сделка укрепит их сотрудничество, она не обошлась без политических последствий. После объявления о создании альянса AUKUS Австралия вышла из соглашения с Францией по строительству дизельных подлодок на $66 миллиардов, что вызвало политический раскол с Парижем. Франция назвала такое поведение США и Австралии "неприемлемым между союзниками и партнерами"; впервые в истории отозвала послов из США и Австралии; и даже поставила под сомнение свой союз с НАТО, заявив о "лжи" и отсутствии доверия в Альянсе.

Австралия также сталкивается с деликатной дипломатической ситуацией с Китаем - ее крупнейшим торговым партнером. Аналитики говорят, что вопрос будет заключаться в том, сможет ли она продолжать укреплять свои военные связи с США, одновременно укрепляя коммерческие связи с Пекином.

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