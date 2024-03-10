Единолично такое решение президент США принимать не может.

В СМИ пишут, что в Европе хотят подготовиться к выходу США из НАТО, если президентом страны будет избран Дональд Трамп. И хотя такое желание у политика есть, возможности его реализовать ограничены.

Об этом сказал эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко в эфире "24 канала". Он объяснил, что единолично такое решение президент США принимать не может. Для этого нужно решение и Сената, и Конгресса.

"Если Трамп победит и будет иметь идею, чтобы официально отозвать участие Америки в НАТО, ему придется ждать промежуточных выборов в Сенат и Конгресс", – добавил эксперт.

Причем Жовтенко отметил, что на формирование большинства в Сенате и Конгрессе, которое бы поддержало выход Штатов из Североатлантического альянса, могут уйти годы.

Заявления Трампа о выходе США из НАТО

Как известно, в ноябре 2024 года в Соединенных Штатах Америки состоятся президентские выборы. Одним из кандидатов на эту должность является Дональд Трамп известный своими одиозными заявлениями, в том числе и о войне РФ против Украины.

Еще при своей прошлой каденции Трамп неоднократно говорил о выходе Штатов из Альянса, говоря о том, что Европа слишком мало тратит на оборону. Теперь он активно использует этот тезис в предвыборной гонке.

В СМИ уже пишут, что в Европе возникли опасения такого сценария. Там переживают, что Трамп таки выведет США из НАТО и развалит Альянс. Однако также есть мнения, что Трамп просто блефует, стремясь заставить европейцев больше вкладываться в собственную оборону.

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