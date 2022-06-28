По мнению госсекретаря Совбеза Беларуси Александра Вольфовича, в его стране уже "привыкли" к политическому давлению.

В Беларуси прокомментировали информацию о том, что с территории этой страны может начаться еще одно наступление. У Лукашенко пытаются убедить мир в "отсутствии" угроз и жалуются на "информационную войну".

Об этом госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил в эфире телеканала "СТВ".

Он попытался опровергнуть информацию о том, что с территории Беларуси может начаться еще одно вторжение в Украину. По словам Вольфовича, украинская сторона якобы "ставит заслон" против Лукашенко.

"Нарастает сегодня политическое давление, мы уже привыкли к этому, экономические санкции, развязана по большому счету информационная война против нашей страны и постоянная демонстрация военного присутствия вдоль границ Республики Беларусь... Сегодня наши украинские соседи также пытаются поставить заслон какой-то против Беларуси, к сожалению. Хотя от Беларуси никаких угроз никому не исходит", – заявил Вольфович.

Война в Украине и поведение Беларуси:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное военное вторжение на территорию независимой украины. 25 февраля появилась информация о том, что Беларусь может ввести свои войска на территорию Украины.

С первого дня вторжения российские войска использовали территорию республики для нанесения ракетных ударов по украинским городам. 10 мая начальник Генштаба ВС Беларуси Виктор Гулевич объявил о развертывании группировки сил Специальных Операций на границе с Украиной

23 мая стало известно о том, что Беларусь разворачивает на границе с Украиной дополнительные подразделения и ведет разведку. 24 мая Александр Лукашенко заявил о необходимости создать Южное оперативное командование, потому что испугался военного давления со стороны Польши, Литвы и Латвии.

3 июня лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что белорусская армия получала приказ о нападении на Украине, но высшее военное командование его затормозило. По состоянию на 5 июня Беларусь активно обустраивала позиции на границе с Украиной и проводила разведку.

16 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить готовность к обороне в четырех областях в случае вторжения с территории Беларуси. 17 июня Лукашенко пригрозил ударами по Киеву.

18 июня 2022 года военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что Беларусь готовится к войне против Украины.