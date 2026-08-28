Режиссер 'Игры в кальмара' готовит новый фильм: в нем сыграет 'Фронтмен'

Съемки научно-фантастического триллера K.O. Club запланированы на первую половину 2027 года.

Южнокорейский режиссер Хван Дон Хек объявил о своем первом проекте после выхода винала хитового сериала "Игра в кальмара".

Как пишет Variety, сейчас режиссер работает над научно-фантастическим триллером "Клуб K.O." (K.O. Club) – своим первым полнометражным фильмом почти за десятилетие. Последний полнометражный фильм Хвана вышел в 2017 году – историческая драма "Крепость", после комедии "Мисс Бабушка" и драмы "Заглушенные".

Главную роль в фильме сыграет Ли Бен Хун, известный по роли "Фронтмена" из "Игры в кальмара". Также украинский зритель мог видеть актера в лентах "Джи Ай Джо: Атака Кобры", "Великолепная семерка", "РЭД", "Терминатор: Генезис" и прошлогоднем "Методе исключения", за который он получил номинацию на "Золотой глобус".

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Также в ленте сыграет еще один актер из "Игры в кальмара" – Пак Хэ Су, исполнивший роль Чо Сан У (№ 218) в первом сезоне.

Кроме того, в актерский ансамбль вошли О Чон Се ("Все в порядке, если ты не в порядке"), Чо Е Чжон ("Паразиты") и Ким Со Чжин ("Человек, стоящий рядом"), для каждого из которых это будет первая работа с Хваном.

Отмечается, что фильм расскажет о недалеком будущем, в котором богатство может купить биологическую молодость, противопоставляя стареющую элиту, накапливающую деньги и власть, молодому поколению, лишенному и того, и другого. K.O. Club – это сокращение от Killing Oldmen Club (Клуб убийц стариков), название которого отражает классовую борьбу, лежащую в основе сюжета.

Съемки фильма запланированы на первую половину 2027 года.

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