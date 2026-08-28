Назван американский истребитель, оснащенный 'дешевой' гиперзвуковой ракетой (фото)

Blackbeard позиционируют как недорогой аналог перспективных гиперзвуковых ракет.

Авиационную версию гиперзвуковой ударной ракеты Blackbeard компании Castelion для ВМС США уже испытывают на истребителе F/A-18E/F Super Hornet. Об этом сообщает портал TWZ, который обратил внимание на соответствующее фото.

Фотографию ракеты под крылом самолета показали во время конференции ассоциации Tailhook. На ней изображены опытные образцы Blackbeard. Речь идет именно об испытаниях интеграции ракеты, а не о подтвержденных запусках.

Выбор носителя выглядит вполне логичным, пусть пока речь идет лишь об испытаниях. F/A-18E/F Super Hornet является основным палубным истребителем ВМС США. Это также один из самых мощных истребителей поколения 4++, который уже способен применять практически весь авиационный арсенал Соединенных Штатов.

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О намерении военных США адаптировать Blackbeard для использования с истребителями флота стало известно еще в марте. Эти планы являются лишь частью гораздо более масштабной программы развертывания нового гиперзвукового оружия.

Blackbeard разрабатывается не только в версии для воздушного запуска.

Компания Castelion также создала наземный вариант этой гиперзвуковой ракеты, продемонстрировав чрезвычайно быстрые темпы ее разработки. От появления концепции на бумаге до проведения первых реальных испытаний прошло менее 18 месяцев.

Blackbeard – основные особенности

Blackbeard позиционируется как недорогой аналог перспективных гиперзвуковых ракет. Основное назначение изделия – поражение целей на расстоянии в сотни километров, в частности движущихся и хорошо защищенных объектов.

На обнародованных изображениях Blackbeard можно увидеть конструкцию, состоящую из ракетного ускорителя и гиперзвукового планера.

По внешнему виду ускоритель напоминает ступень, применяемую в баллистических ракетах. Его задача – набрать необходимую скорость и вывести планер на заданную высоту.

Точные тактико-технические характеристики Blackbeard компания Castelion пока не раскрывает. Предполагается, что дальность полета ракеты может составить около 800 км.

Новые ракеты США – другие новости

Недавно американцы впервые продемонстрировалиновую ракету класса "воздух-воздух" AIM-424 Malice. Она будет отличаться чрезвычайно большой дальностью полета и должна превзойти по этому показателю большинство современных ракет своего класса.

Конструкция новинки предусматривает двухступенчатую схему, которая позволит увеличить дальность поражения целей и обеспечить ракете высокую скорость полета.

AIM-424 Malice стала не первой попыткой ВМС США получить новую сверхдальнобойную ракету класса "воздух-воздух". Ранее американские военные уже представили AIM-174B Gunslinger – ракету, которую, по оценкам, можно применять для поражения целей на расстоянии до 400 км.

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