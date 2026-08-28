Россия полностью уничтожила ликероводочный завод 'Хортица'

По предприятию ударили четыре раза.

Ликероводочный завод "Хортица" в городе Запорожье, входящий в группу Global Spirits, получил серьезные повреждения в результате российской атаки. Об этом "NV Бизнес" сообщила пресс-служба группы.

По предприятию ударили четыре раза, пожар на заводе длился не менее трех часов. По оценкам специалистов, он не подлежит восстановлению.

"Часть продукции сгорела полностью, часть – оплавилась и подлежит утилизации", – отметили в компании.

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Всего было потеряно примерно 3–4 млн бутылок продукции с уплаченным акцизом. В Global Spirits добавили, что средняя стоимость одного товара составляет 100 грн.

Справка УНИАН. Global Spirits – это международный алкогольный холдинг, основанный в 2008 году. Он объединяет профильные активы в алкогольной отрасли.

В портфель входят водка, коньяк и вино, продукция которых экспортируется в более чем 87 стран. В Украине холдинг имеет два производственных предприятия – завод "Хортица" и Одесский коньячный завод.

Завод "Хортица" был построен по уникальному проекту и оснащен оборудованием ведущих мировых производителей. На предприятии установлены инженерные системы Rehau и линии розлива Ital Project.

Первую бутылку водки "Хортица" на заводе выпустили в 2003 году. Предприятие обеспечивало работой более 500 человек, а скорость его линий розлива достигала 16 бутылок в секунду.

Отметим, что за время полномасштабной войны компания Global Spirits неоднократно подвергалась ударам по складам, офисам и производственным мощностям. В результате атак на предприятия и разрушения киевского офиса компания лишилась серверов и учетных данных, что на время затруднило ее работу. В компании не раскрывают общий размер убытков. Global Spirits пытается добиться компенсации за счет Российской Федерации.

Удары России по бизнесу в Украине – последние новости

Российские войска нанесли удар по торговому центру "Эпицентр" в Запорожье. По данным Запорожской областной военной администрации, в результате атаки возник пожар площадью около 2 тысяч квадратных метров. Пострадали как минимум четыре человека.

Кроме того, 27 августа российские войска атаковали ряд складов и распределительных центров в Киевской области. В частности, под удар попали объекты сетей "Фора", Comfy, "Дом игрушек" и Roshen. Сети сообщали, что продолжают работать, несмотря на российские удары.

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