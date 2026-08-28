США положили глаз на венесуэльскую нефть: Axios сообщило о 'колоссальной сделке'

Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти.

Администрация президента США Дональда Трампа работает над соглашением, которое должно обеспечить долгосрочный доступ к части запасов венесуэльской нефти. Речь идет о получении доли в нефтяных месторождениях Венесуэлы, пишет Axios со ссылкой на американских чиновников.

Соглашение может более чем вдвое увеличить нефтяные резервы США за счет поставок из страны, обладающей крупнейшими в мире подтвержденными запасами.

"Назвать это соглашение огромным – значит преуменьшить его масштаб. Оно колоссально", – сказал один из чиновников.

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Конкретные условия еще согласовываются, однако известно, что переговоры касаются более чем десятка действующих нефтяных месторождений. Таким образом, речь идет не обо всех 300 млрд баррелей доказанных запасов Венесуэлы, но это все равно очень большой объем сырья.

На месторождения, о которых идет речь в соглашении, приходится 90 млрд баррелей доказанных запасов. Ранее они контролировались представителями бывшей венесуэльской элиты (в частности, лицами, которым были предъявлены обвинения), а также структурами, которые в свое время контролировал Китай.

В обмен на предоставление США доли правительство Венесуэлы получит выгоду от того, что американские частные компании будут разрабатывать эти месторождения. Предполагается также, что страна будет получать более значительные доходы от продажи нефти. Для Трампа соглашение может стать одним из ключевых элементов его политики в сфере энергетической безопасности и усиления влияния США в Западном полушарии.

"Президент Трамп близок к тому, чтобы обеспечить энергетическое будущее Америки на поколения вперед – не только в США, но и во всем Западном полушарии", – говорит один из источников.

Переговоры возглавляют госсекретарь США Марко Рубио и исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. В прошлом месяце представители Государственного департамента и Министерства обороны США встретились в Каракасе с венесуэльскими коллегами, чтобы обсудить детали соглашения. Сроки заключения соглашения пока не определены. В то же время, как пишет Axios, министр энергетики США Крис Райт уже обсуждал возможность поездки в Венесуэлу на следующей неделе.

Дополнительным фактором для американцев является то, что запасы стратегического нефтяного резерва США в настоящее время находятся на самом низком уровне за 40 лет.

Рынок нефти – последние новости

Ирак впервые с начала войны США с Ираном предложил покупателям получать нефть за пределами Персидского залива. Речь идет о перевалке сырья с судна на судно у побережья Омана, что позволит частично снизить зависимость от Ормузского пролива.

Это свидетельствует об изменении подхода Ирака. После начала войны страна предлагала трейдерам и нефтепереработчикам значительные скидки, чтобы стимулировать их загружать иракскую нефть непосредственно в Персидском заливе.

Ситуация вокруг Ормузского пролива напрямую влияет на мировой нефтяной рынок. В середине недели цены на нефть упали более чем на 2 доллара за баррель на фоне переговоров между Ираном и Оманом о возможном возобновлении судоходства через пролив.

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