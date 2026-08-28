'Ни разу не ответили': Лавров пожаловался на помощь США Украине

Кроме того, он прокомментировал визиты Ретклиффа и Галлахера в Москву.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в поддержке Украины и пожаловался на то, что Вашингтон не отвечает на запросы Москвы. Его комментарий передают российские СМИ.

"В западной прессе периодически появляются утечки информации о том, как именно администрация Трампа, объявившая украинский кризис войной Байдена, помогает Украине новыми финансовыми ассигнованиями, вооружением, предоставлением разведывательных данных и т. д.", – сказал Лавров.

Он также добавил, что за последние несколько месяцев таких случаев было "три или четыре". Кроме того, Лавров заявил, что когда появляется такая информация, Кремль обращается в Госдепартамент США по дипломатическим каналам и просит подтвердить эту информацию.

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"Нам еще ни разу не ответили", – пожаловался Лавров.

Кроме того, он прокомментировал визит секретаря Ватикана по международным делам Пола Ричарда Галлахера. По словам Лаврова, Галлахер заявил о готовности содействовать контактам Москвы и Киева по гуманитарным вопросам. Он также связал эту встречу с визитом в Москву директора ЦРУ Джона Ретклиффа, назвав их желанием "приехать и поговорить" с российской стороной.

Помощь Украине от США: что известно

Напомним, с начала нового срока полномочий президента США Дональда Трампа Вашингтон практически не предоставляет Украине бесплатной помощи. По данным The Atlantic, в настоящее время США предоставляют Украине бесплатно лишь разведывательную информацию.

Отметим, что в последнее время Украина активно пытается получить отСША разрешение на использование спутниковых систем Starlink над территорией РФ. OSINT-аналитики отмечали, что на фоне того, что американский миллиардер Илон Маск получил в Украине орден Свободы, над РФ начали замечать необычные цепочки ярких объектов, напоминающих спутники Starlink. Однако на данный момент официальных подтверждений того, что Украина получила разрешение на использование этих систем для нанесения ударов по РФ, нет.

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