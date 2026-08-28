Останутся ли украинцы без продуктов из-за ударов РФ по складам: ответ Минагро

Большая часть продовольственных складов торговых сетей была уничтожена.

Из-за атак российских оккупантов на склады сетей были утрачены большие объемы продовольственной продукции. Однако украинцы не останутся без продуктов питания, сообщил министр аграрной политики Тарас Высоцкий во время брифинга с журналистами.

"Это не означает, что украинцы останутся без продуктов питания. Будет изменена логистика, будут поставки прямо из грузовиков и так далее. То есть угрозы голода и системного физического дефицита нет. Об ассортименте мы говорили ранее (он будет меньше, – УНИАН). Здесь ничего не изменилось. Угрозы голода нет, угрозы физического наличия базовых продуктов – пусть не в ближайшем магазине, но в доступности для каждого потребителя – нет", – объясняет Высоцкий.

Назвать окончательную цифру по площадям уничтоженных предприятий в Минагро не могут, поскольку это продолжающееся преступление со стороны врага, добавляет министр.

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"Уничтожают каждую ночь и днём – круглосуточно. То, что происходит перемещение в другие места – да. То, что уже происходят обстрелы перемещённых объектов – это тоже, к сожалению, правда. Поэтому, скорее всего, пока какой-либо системной и долгосрочной альтернативы, кроме перехода на поставки "с колес" – несмотря на то, что это намного дороже, сложнее и дольше – нет", – говорит Высоцкий.

Удары РФ по продуктовым складам – главные новости

По данным председателя финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, ряд крупных компаний, в частности продуктовые сети "Сильпо" и АТБ, находятся на грани остановки работы из-за миллиардных убытков в результате атак российских оккупантов.

В свою очередь министр аграрной политики Тарас Высоцкий сообщил, что имеющихся мощностей по производству продукции в Украине более чем достаточно для того, чтобы покрыть внутреннее потребление по каждому из базовых продуктов.

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