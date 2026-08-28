РФ планирует масштабировать производство баллистики: Зеленский озвучил данные разведки

Для противодействия необходима, в частности, соответствующая санкционная поддержка в основных мировых юрисдикциях.

Украина получила обновленные данные о производстве Россией баллистических ракет и планах по расширению этого производства. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам доклада руководителя ГУР МО Олега Иващенко.

"Будем противодействовать, и важно, чтобы была соответствующая санкционная поддержка в основных мировых юрисдикциях. Все поставки компонентов, оборудования и станков, которые Россия использует для производства ракет, должны быть полностью заблокированы. И это ответственность, в частности, и партнеров: без иностранных компонентов россияне не способны реализовать ни один из пунктов своей ракетной программы", – отметил глава государства.

Кроме того, по словам Зеленского, разведка фиксирует, что, согласно внутренним российским документам, только за этот месяц отдельные составляющие экспорта из России уже сократились на 80%.

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Он подчеркнул, что это ощутимые потери для российского федерального и региональных бюджетов, которые и без того находились на грани банкротства.

"Российская сторона признает, что и корабли её Черноморского флота фактически заблокированы в Новороссийске благодаря нашим ударам дронами и не способны действовать в море. Выхода из такой ситуации российское руководство не находит. Поскольку российский флот не в состоянии обеспечить конвои для торгового и теневого флота, заходящего в соответствующие порты, среди рассматриваемых решений – оснащение гражданских судов стрелковым оружием, средствами РЭБ и военным персоналом", – отметил глава государства.

По словам Зеленского, Украина подготовит соответствующие меры реагирования на такую милитаризацию судоходства со стороны России.

Также президент рассказал, что разведка подтверждает высокую эффективность наших дипломатических ударов, в частности по российским военным производствам и по объектам нефтяной отрасли. Он добавил, что у ГУР есть доказательства остановки работы одного из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов в Кстове Нижегородской области, который ежегодно перерабатывал 17 миллионов тонн нефти, а также других нефтеперерабатывающих предприятий.

Удары по объектам РФ – последние новости

Как сообщал УНИАН, украинские беспилотники FP-1 нанесли удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть-ЯНОС" в России. Речь идет об одном из крупнейших НПЗ РФ. Предприятие расположено в Ярославле и работает с 1961 года. Его установленная мощность составляет около 15 млн тонн нефти в год. На заводе производят автомобильный бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и топливо для реактивных двигателей, а также смазочные материалы, битумы, сжиженные газы и другую продукцию.

Также бойцы Центра специальных операций "А" (ЦСО "Альфа") поразили в российском Энгельсе ракетоносец ТУ-95МС. Именно такие самолеты наносят удары по Украине.

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