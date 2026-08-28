Galaxy S27 Pro впервые показали на изображениях: чем он будет отличаться от Ultra

Новинка должна стать более компактной версией Ultra, но без встроенного стилуса S Pen.

В издании Android Headlines поделились качественными рендерами Galaxy S27 Pro. Сообщается, что Samsung планирует выпустить в следующем году четыре флагмана в серии Galaxy S27 вместо трех, а модель Pro займет место между обычным S27 и S27 Ultra.

Внешне Pro-модель повторяет "Ультру", которая получит обновленный дизайн камеры. Вместо отдельных выступающих колец вокруг объективов Samsung перейдет к единой горизонтальной площадке, напоминающей iPhone 17 Pro. Такой дизайн визуально объединит модели Pro и Ultra в одну флагманскую линейку.

Главным внешним отличием между двумя моделями станет отсутствие слота для S Pen. Samsung, судя по всему, сохранит поддержку фирменного стилуса исключительно за S27 Ultra, чтобы сохранить за ним статус самого топового смартфона серии.

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При этом Galaxy S27 Pro будет заметно меньше Ultra-модели. Согласно утечке, "прошка" получит дисплей диагональю 6,6 дюйма, а ее габариты составят 154,06 х 73,77 х7,95 мм.

Несмотря на схожий внешний вид, Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra будут различаться по возможностям съемки. Ожидается, что обе модели получат основной сенсор на 200 Мп и сверхширокоугольную камеру на 50 Мп. Но Pro-версия лишится более продвинутого телеобъектива Ultra. Вместо 50-Мп телевика с 5-кратным оптическим зумом она получит 12 Мп камеру с 3-кратным увеличением.

Также смартфону приписывают процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme и аккумулятор емкостью 5200 мАч, что немного меньше ожидаемой батареи S27 Ultra на 5700 мАч, но все равно больше, чем у многих компактных флагманов.

Официальная презентация серии Galaxy S27 ожидается в начале 2027 года. В Android Headlines полагают, что Galaxy Unpacked проведут в феврале, перед MWC.

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