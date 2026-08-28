Могут ли сети перекладывать свои убытки на производителей: ответ Минагро

Убытки от атак на склады с продовольствием исчисляются миллиардами гривень.

Торговые сети в Украине могут остаться без поставщиков и без товаров на полках своих магазинов, если попытаются компенсировать свои убытки за счет производителей. Об этом сообщил министр аграрной политики Тарас Высоцкий, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

"Если какая-то одна сторона будет сильно продвигать свою позицию, то поставки просто перейдут к другим сетям. Рынок это не мгновенно, но урегулирует. Сейчас форс-мажор, и это не происходит мгновенно. Но к этому дело дойдет", – говорит Высоцкий.

Речь идет о компенсации затрат за продукцию, утраченную в результате российских ударов. Он уверен, что справедливым должно быть не одностороннее, а паритетное распределение рисков.

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"Каждый производитель, дистрибьютор или продавец, ритейлер – у них на каждом из этапов есть определенные ожидания по прибыли. Соответственно, в случае потерь риски должны распределяться паритетно с этими ожиданиями по прибыли. Нужно понимать, что это не всегда 50 на 50. У разных товаров разная наценка, разная доходность. Распределение будет разным. Но оно не может быть 100% в какую-то одну сторону. Оно должно быть индивидуальным, в зависимости от товарной позиции и условий сотрудничества", – объясняет министр.

По его словам, сети сейчас перестраивают свои цепочки поставок – и здесь распределение дополнительных расходов должно происходить точно так же.

"По логике, их должны паритетно нести, опять же, каждая из сторон. Если у нас была, условно, логистика за 10 грн и распределение прибыли 80 к 20, а сейчас логистика стала стоить 20 грн – логично, чтобы в соответствии с этим распределением делились и расходы на дополнительную логистику. В среднесрочной перспективе так и будет происходить", – сообщает Высоцкий.

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Неделю назад председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что ряд крупных компаний, в частности продуктовые сети "Сильпо" и АТБ, находятся на грани остановки работы из-за миллиардных убытков в результате атак российских оккупантов.

При этом производители мяса птицы и яиц предупредили о подорожании продукции. В то же время член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что пока украинские порты остаются закрытыми, стоимость этой продукции будет только падать.

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