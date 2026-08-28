Взрыв подполковника в РФ: 24-летняя подозреваемая сбежала в Молдову, – СМИ

24-летняя женщина якобы заложила взрывчатку под автомобиль подполковника, а уже на следующее утро вылетела из Петербурга через Турцию в Кишинев.

Взрыв автомобиля, произошедший в российском Санкт-Петербурге 27 августа, организовала 24-летняя девушка. В результате инцидента погиб подполковник армии РФ, а его жена получила тяжелые ранения, пишет "Фонтанка".

По данным издания, несколько месяцев назад с россиянкой через мессенджер якобы связались неизвестные, а впоследствии – люди, которых издание называет "представителями ВСУ". Женщине якобы предложили установить самодельное взрывное устройство под конкретный автомобиль, после чего выехать из России.

Вечером 26 августа женщина якобы установила взрывчатку под днищем автомобиля в районе Шушарей в Санкт-Петербурге. После этого она отправилась в аэропорт Пулково. Около 5:00 27 августа подозреваемая якобы вылетела в Турцию, а оттуда направилась в Молдову.

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Российские силовики, как утверждает издание, установили ее личность и обратились к турецким коллегам с просьбой задержать подозреваемую. Однако к тому моменту она уже покинула Турцию и вылетела в Кишинев.

Что известно о взрыве автомобиля

Взрыв произошел 27 августа в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, в районе Славянки и Шушаров. В результате взрыва погиб российский военнослужащий в звании подполковника. Его жена, которая также находилась в автомобиле, получила ранения.

Российский Следственный комитет подтвердил факт гибели военного и ранения его жены и возбудил уголовное дело.

Российские СМИ утверждали, что погибший мог быть военным летчиком. Официальных подробностей о его личности и обстоятельствах взрыва пока немного.

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